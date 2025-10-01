ولكنْ مع تبقي 3 أسابيع فقط على اكتتابها، تتقلص فرصكم لشراء عملة سنورتر (Snorter) بسعرها الحالي البالغ 0.013005$، وسيتحدد خياركم الوحيد للحصول عليها بعد ذلك من خلال منصات التداول، مع عدم وجود ما يضمن أنكم ستتمكنون من اقتنائها بهذا السعر المنخفض.

ميزة دخول السوق قبل الجميع: امتلاك روبوتات التداول المبنية على شبكة سولانا عملاتهم الأساسية

بمجرّد إطلاقه، فإن أكبر منافسي روبوت مشروع عملة سنورتر (Snorter) هم: مايسترو (Maestro) وبانانا غان (Banana Gun) وتروجان (Trojan) وبونك بوت (Bonk Bot).

وبالمقارنة مع روبوت Maestro وBanana Gun، يبرز روبوت سنورتر لكونه مبنياً على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، فيما تم بناء كلٍّ من روبوت Maestro وBanana Gun على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)، حيث تجعل قيود الشبكة -مثل بطء أوقات معالجة الكتل على البلوكتشين والقدرة المحدودة والاعتماد على رسوم الغاز- أداءَهُما أقلَّ كفاءة.

المصدر: https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars

ورغم توسع هذه الروبوتات للاستفادة من مزايا شبكة سولانا، تظل بنيتها التحتية وجاذبيتها مُرتبطة بشبكة إيثيريوم أولاً، ما يَحدُّ من قدرتها على الاستفادة الكاملة من سرعة الأولى.

أيضاً، تستفيد روبوتات التداول المبنية -في الأساس- على شبكة سولانا مثل Trojan وBonk Bot من ميزة معالجة كتل المعاملات بسرعةٍ فائقةٍ تعالج آلاف المعاملات في الثانية، لكنّ أياً منها لا يمتلك عملة أساسية خاصة به، ما يفسح المجال أمام روبوت سنورتر (Snorter) لإطلاق عملته الأساسية عبر منصات التداول الكبرى في غضون 21 يوماً فقط.

هنا، لا يُضاهي روبوت سنورتر (Snorter) كلاً من روبوت Trojan و Bonk Botفي السرعة والرسوم المنخفضة وحسب، بل يتمتع أيضاً بميزة أخرى هي تقنية الكشف المبكر عن الفرص الواعدة في السوق، حيث يُمكنه مسح شبكتي سولانا وإيثيريوم بشكلٍ آني واكتشاف مصادر السيولة الجديدة والعملات التي تم إطلاقها بشكلٍ فوري، كما يقوم بتصفية هذه الإطلاقات من خلال التحقق من عقودها الذكية وفحوصات مكافحة الاحتيال، ثم يتم إطلاع المتداولين على هذه الفرص المُربحَة.

وتُعَد هذه الميزة حاسمة بالنسبة لصغار المتداولين إذ تتيح لهم دخول السوق مبكراً، أما بالنسبة للمستثمرين الأوائل فهيَ فرصة لدعم العملات المبنية على بلوكتشين سولانا، ويُعزّز هذا من مكانة روبوت سنورتر ((Snorter ليحتل موقع روبوت التداول الأبرز عبر تيليجرام على هذه الشبكة.

لماذا قد تحقق عملة سنورتر (Snorter) مكاسب ضخمة؟

ربما يعود ذلك إلى كونها أول عملة وظيفية تمنح مُستخدميها حقوق المشاركة في الحوكمة الداخلية والرهن باستخدام روبوت التداول المبني على بلوكتشين سولانا، ما يجعل من عملة سنورتر (Snorter) علامة فارقة في القطاع؛ فهي الأولى من نوعها حقاً. وفي عالم الكريبتو، دائماً ما يلعب هذا السبق دوراً محورياً، على النحو الذي جاءت فيه عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) كأول عملة رقمية، وإيثيريوم كأول منصة عقود ذكية، وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) كأول عملة ميم.

وممّا يفسّرُ تهافت المستثمرين الأوائل على شراء عملة سنورتر (Snorter) ودفعهم ملايين الدولارات لذلك تزامناً مع تنامي الاهتمام بمشروعها، معرفةُ أولئك الذين يتابعون قطاع روبوتات تيليجرام أنّ جولة التمويل الخاصة بروبوت Banana Gun انتهت بجمعه 1.2 مليون دولار فقط، وهو ما يُمثل علامة فارقة تخطاها روبوت سنورتر بالفعل.

ويُعتبر التوقيت عاملاً حاسماً وسط تحوّل التداول نحو الأتمتة والذكاء الاصطناعي، ما يجعل من شبه المستحيل أن ينافس صغار المتداولين المعتمدين على التنفيذ اليدوي الروبوتات والخوارزميات؛ وقد تكون هذه الحقيقة وحدَها المُحفز الأساسي لزيادة تبني روبوتات التداول على تيليجرام، وإذا أصبح روبوت سنورتر هو المعيار الفعلي لهذا التحوّل، فقد تتسارع وتيرة استخدام عملته الأساسية سنورتر (Snorter) والطلب عليها.

وبعيداً عن الرهن والحوكمة الداخلية وتقنية الكشف المبكر عن الفرص الواعدة، تُوفر عملة سنورتر ((Snorter لمالكيها أقل رسوم في القطاع تبلغ نسبتها 0.85%، وهي ميزة أخرى تتفوق بها على منافسيها.

بعبارة أخرى، تمنح عملة سنورتر (Snorter) المستخدمين كلاً من ميزات السرعة والرسوم المنخفضة اللازمة لتحقيق المزيد من الأرباح، ما يُعزز من أهميتها ودورها المحوري.

ا

لهذا السبب، قد تُحقق عملة سنورتر (Snorter) مكاسبَ ضخمة بمجرّد أن تجتذب المستثمرين، خاصةً أولئك الساعين وراء التميز والوصول السريع في آن واحد.

اقتراب إطلاق عملة سنورتر (Snorter) في السوق المفتوحة

أوشك اكتتابُ عملة سنورتر (Snorter) على الانتهاء مع تأكيد التحديثات الأخيرة من جانب فريقها مسيرةَ التقدم المستمر في ميزاتها الرئيسية مثل اقتناص الفرص الجديدة ونسخ صفقات التداول التي يتم تحسينها بالفعل قبل الإطلاق.

لذا، قد يجدر بكم التحرك سريعاً لاقتنائها بأدنى سعر لها قبل إدراجها في منصات التداول، فقوموا بزيارة موقعها الرسمي حيث يمكنكم شراؤها باستخدام عملة سولانا (Solana-SOL) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة بينانس (Binance-BNB) وعملة تيثر (Tether-USDT) وعملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) أو بواسطة الفيزا والماستركارد، علماً أنه يمكنكم رهن عملاتكم التي اشتريتموها حديثاً لقاء عائد رهن متغير (APY) نسبته 114% سنوياً.

ولتجربة شراء أفضل، قد يجدر بكم استخدام محفظة غير وصائية معتمَدة من WalletConnect مثل محفظة بيست واليت (Best Wallet-BEST) التي ذاع صيتها كإحدى أفضل محافظ الكريبتو وعملة بيتكوين (Bitcoin) في السوق، ومن أبرز مزايا هذه المحفظة أنها تتيح لكم عَرضَ أرصدتكم من داخل تطبيقها، ما يُسهّل عليكم عملية الحصول على عملات سنورتر (Snorter) الخاصة بكم، كما يتمتع مالكوها بوصول حصري لمشاريع الكريبتو الجديدة من خلال قسم العملات المنتظرة (Upcoming Tokens).

ويُمكنكم تنزيل تطبيق محفظة بيست واليت (Best Wallet) مجاناً عبر متجري التطبيقات Google Play وApple App Store. وللبقاء على اطلاع بأحدث مستجدات المشروع، انضموا إلى مجتمعه على منصة X وإنستجرام.

لزيارة موقع عملة سنورتر (Snorter) اضغط هنا