ترامب يستعد لإطلاق منتجات الأصول الحقيقية المرمّزة عبر World Liberty Financial في يناير 2026

أهم النقاط:

ستبدأ WLF في طرح منتجات الأصول الحقيقية المرمّزة مع مطلع العام المقبل.

تخطط الشركة لتقديم مجموعة من الأدوات المرتبطة بالسلع على شبكة البلوكشين.

توسّع مشهد التوكنة عالميًا بوتيرة سريعة خلال الفترة الماضية.

أكدت شركة World Liberty Financial، وهي مبادرة كريبتو مدعومة من عائلة ترامب، أنها ستطرح تشكيلة منتجاتها الجديدة من الأصول الحقيقية المرمّزة (RWA) في يناير 2026. وكشف الشريك المؤسس زاك ويتكوف هذا التحديث في 3 ديسمبر خلال فعالية نظمتها باينانس في دبي.

كما تستعد الشركة لتوسيع الوصول إلى أدوات مالية مدعومة بمواد مثل النفط والغاز والقطن والأخشاب. وستُنقل هذه المنتجات إلى البلوكشين وتُربط بالعملة المستقرة الخاصة بالشركة USD1.

في نفس الوقت، يستهدف المشروع جمهورًا عالميًا بدل التركيز على السوق الأمريكية فقط. كما تعمل World Liberty Financial على تطوير بطاقة خصم من المتوقع إطلاقها أواخر 2025 أو مطلع 2026، إلى جانب خطط لإطلاق تطبيق مخصص ومحفظة رقمية.

تصاعد الاهتمام بقطاع الأصول الحقيقية المرمّزة

يأتي اهتمام World Liberty Financial بقطاع الأصول الحقيقية المرمّزة (RWA) وسط نمو ضخم يشهده سوق الأصول المرمّزة عالميًا. فقد ارتفع الطلب طوال العام على الأدوات المالية المرتبطة بالديون الحكومية وأصول واقعية أخرى.

كما دخلت منصّات تداول كبرى إلى هذا المجال. ففي يونيو، أطلقت Robinhood شبكة Layer-2 مبنية على Arbitrum وبدأت تقديم أسهم مرمّزة للمستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي.

في نفس الوقت، تُظهر البيانات أن المنصّة تُدرج الآن ما يقرب من ألف سهم وصندوق مالي مرمّز على السلسلة، بقيمة تقارب 10.8 مليون دولار.

كما تشير الأرقام إلى أن القيمة الإجمالية للأسهم العامة المرمّزة الخاضعة للرقابة بلغت 656 مليون دولار، بينما وصل حجم التحويلات الشهرية إلى 1.14 مليار دولار. وتتصدّر Ondo جهات الإصدار بحصة سوقية تقارب 52%، تليها Backed Finance بنسبة 24%، ثم Securitize بنحو 20%.

في سياقٍ متصل، أكملت منصّة التوكنة OpenEden هذا الأسبوع جولة تمويل جديدة بدعم من شركات بارزة مثل Ripple وGate Ventures، في إشارة إلى تزايد اهتمام المؤسسات بالأدوات الرقمية المربوطة بعوائد ثابتة.

أخيرًا، في 2 ديسمبر، أعلنت منصة Kraken استحواذها على شركة Backed Finance AG، المطوّرة لمنصّة إصدار التوكنات xStocks.