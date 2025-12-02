الاحتياطي الفيدرالي ينهي التشديد الكمي ويضخ 13.5 مليار دولار.. ماذا ينتظر سوق الكريبتو؟

أبرز النقاط

تُعد عملية ضخ السيولة الأخيرة من الاحتياطي الفيدرالي ثاني أكبر تدخل منذ جائحة كورونا.

يتوقع “توم لي” من Fundstrat أن تدعم السيولة المحسّنة الأصول عالية المخاطر، مرجحًا أن يسجّل بيتكوين قممًا تاريخية بحلول يناير 2026.

رغم هذا التفاؤل، تستمر حالة عدم اليقين في الأسواق مع ارتفاع احتمالات رفع بنك اليابان للفائدة في ديسمبر إلى 81%.

بوضع حد رسمي لبرنامج التشديد الكمي في 1 ديسمبر، بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أولى خطوات توسيع السيولة في الأسواق. ويرى الخبراء أن هذه الخطوة قد تشكّل قاعدة لانطلاق موجة صعود كبيرة في سوق العملات الرقمية.

الفيدرالي الأميركي يضخ 13.5 مليار دولار في النظام المصرفي

ضخّ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 13.5 مليار دولار في النظام المصرفي عبر اتفاقيات إعادة الشراء اليومية، في عملية تُعد ثاني أكبر ضخ للسيولة في يوم واحد منذ أزمة كورونا، كما تفوقت على أعلى عمليات الريبو التي شهدتها فترة فقاعة الدوت كوم.

وتشير العملية إلى ارتفاع واضح في الطلب على التمويل قصير الأجل داخل القطاع المصرفي، وهو ما قد يصبّ في مصلحة الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم الأميركية وحتى سوق العملات الرقمية.

وأنهى الاحتياطي الفيدرالي رسميًا برنامج التشديد الكمي في 1 ديسمبر 2025، بعد أن سحب نحو 2.4 تريليون دولار من النظام المالي منذ بدء دورة التشديد في يونيو 2022. لكن رغم هذا التحول في السياسة النقدية، تعرّضت سوق العملات الرقمية لتراجع حاد قبل ساعات من وقف البرنامج.

الخبراء منقسمون حول الخطوة التالية في سوق العملات الرقمية

يرى توم لي من Fundstrat أن قرار الاحتياطي الفيدرالي وقف التشديد الكمي قد يشكّل نقطة تحول في سوق العملات الرقمية. وأوضح أن الأسواق ارتفعت بنحو 17% خلال ثلاثة أسابيع في آخر مرة أنهى فيها الفيدرالي برنامج QT.

ويعتقد لي أن هذا التحول يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لعملة بيتكوين

BTC

87,213 دولار، إذ يدعم تحسّن السيولة عادة أداء الأصول عالية المخاطر. ويتوقع أن تتحسن الظروف السوقية مع نهاية العام، مرجّحًا تسجيل بيتكوين قمة تاريخية جديدة بحلول أواخر يناير.

BOJ rate hike odds in December are now at 81%. BOJ first rate hike happened in March 2024. The 2nd one happened in July 2024, and the last one happened in January 2025. Interestingly, after each rate hike, BTC and the crypto market dumped. pic.twitter.com/XcCaj2HSZT — Ted (@TedPillows) December 1, 2025

بعد وقف برنامج التشديد الكمي، تتجه الأنظار إلى قرارات خفض الفائدة المتوقعة خلال اجتماع الفيدرالي في ديسمبر. لكن في المقابل، أشار المحلل تيد بيلوز إلى أن احتمالات رفع بنك اليابان للفائدة في اجتماع ديسمبر ارتفعت إلى 81%.

أخيرًا، رفع بنك اليابان الفائدة ثلاث مرات خلال دورة التشديد الحاليةـ في مارس 2024، يوليو 2024، وكان آخرها في يناير 2025. وأكد بيلوز أن كل رفع سابق كان يتبعه موجة بيع واسعة في بيتكوين وسوق العملات الرقمية ككل.