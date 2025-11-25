سعر عملة XRP يقفز إلى 10% مع أول ظهور لصناديق ETF من Grayscale وFranklin Templeton

أبرز النقاط

يشير محللون إلى أن سعر XRP قد يثبت عند القاع إذا استعاد مستويات دعم فيبوناتشي، مع أهداف صعودية بين 2.30 و4.00 دولارات.

حركة البيتكوين عند مقاومة 88,300 دولار تظل عاملاً حاسمًا في تحديد اتجاه السوق.

صناديق XRP ETF الجديدة جذبت تدفقات بقيمة 164 مليون دولار في أول يوم، لترتفع أصول صناديق XRP ETF الإجمالية إلى 628.62 مليون دولار.



ارتفع سعر عملة XRP بنسبة 10% عند 2.20 دولارًا، مع استجابة قوية لإطلاق صناديق الـETF الفورية من Grayscale وFranklin Templeton. وبعد هبوطها الأسبوع الماضي إلى 2.0 دولار، تمكنت XRP من الارتداد مجددًا بدعم من أحجام تداول قوية.

ارتفاع سعر XRP نحو 10%: هل انتهت موجة الانخفاض؟

استعاد سعر XRP بالفعل أكثر من 20% من أدنى مستوياته الشهرية عند 1.8 دولار، كما تجاوزت قيمة العملة السوقية حاجز 135 مليار دولار مرة أخري. وارتفعت أحجام التداول اليومية للعملة بنسبة 50% لتتجاوز 6 مليارات دولار، ما يعكس زخماً صعودياً قوياً. وخلال الأسبوع الماضي، سجلت العملة المرتبطة بـ Ripple تدفقات داخلية بلغت 89.3 مليون دولار رغم تراجع السوق.

لكن لتأكيد تكوين القاع بشكل نهائى، تحتاج العملة إلى طلبات شراء متعددة. وأوضحت المحللة TARA أن XRP يحاول اختراق مستوى ارتداد فيبوناتشي 0.5، بالتزامن مع إظهار مؤشر القوة النسبية (RSI) لقوة واضحة.

#XRP is trying to break out!! It reached the .5 retrace and the RSI is STRONG! Breaking past this level now means that $2.30 is next. The critical .382 support! This is the level that XRP really needs to reclaim in order to help confirm the bottom is in. We still dont have… pic.twitter.com/OVFKZc5FCd — TARA (@PrecisionTrade3) November 24, 2025

وبحسب تحليلها، فإن نجاح السعر في تجاوز هذه المنطقة قد يفتح الطريق نحو الهدف التالي عند 2.30 دولار. كما أشارت التحديثات إلى أن مستوى 0.382 يمثل منطقة دعم يجب على XRP استعادتها لتأكيد أن القاع قد تشكّل بالفعل.

كما شددت المحللة على ضرورة مراقبة حركة بيتكوين عن كثب، إذ وصل BTC إلى منطقة مقاومة قرب 88,300 دولار دون اختراق واضح حتى الآن. وأكدت أن اختراق بيتكوين لهذه المقاومة ضروري لتحديد الاتجاه العام للسوق.

من ناحية أخرى، أشار المحلل علي مارتينيز إلى أن سعر XRP يتخذ شكل “الوتد الصاعد المتسع بزوايا قائمة”، ومع ارتداد العملة المرتبطة بـ Ripple من دعم 2.0 دولار، فإنه يستهدف حالياً صعوداً قد يمتد إلى 4.0 دولارات.

Best case: $XRP is shaping a right-angled ascending broadening wedge. But it all comes down to whether the $2 support holds. pic.twitter.com/X9sKAXByqG — Ali (@ali_charts) November 24, 2025

انطلاقة قوية لصناديق XRP من Grayscale وFranklin في بورصة نيويورك

بدأ صندوقا XRP الفوريان، GXRP من Grayscale وXRPZ من Franklin Templeton، التداول في بورصة نيويورك (NYSE) في 24 نوفمبر. وسجّل الصندوقان تدفقات صافية إجمالية بلغت 164 مليون دولار في أول يوم، وفق بيانات SoSoValue.

ويأتي هذا الإطلاق بعد أسبوع من طرح Bitwise لصندوق XRP الفوري. وبشكل إجمالي، ارتفعت أصول صناديق XRP الأربعة إلى 628.62 مليون دولار، بينما بلغت التدفقات الصافية التراكمية 586.70 مليون دولار، ما يعكس قوة الطلب المؤسسي على XRP.