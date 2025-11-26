صناديق XRP المتداولة تُحقق انطلاقة نارية مع تدفقات تتجاوز 164 مليون دولار في يومها الأول

أطلقت شركتا إدارة الأصول العملاقتان Grayscale وFranklin Templeton رسميًا صناديق ETF فورية لعملة XRP في بورصة نيويورك “NYSE Arca” في 24 من الشهر، في خطوة تمثل محطة مهمة في توسّع سوق صناديق العملات الرقمية.

Introducing Grayscale XRP Trust ETF (Ticker: $GXRP), now trading with 0% fees¹ from Grayscale, the world's largest crypto-focused asset manager². Gain exposure to $XRP, the world’s 3rd largest digital asset³, driving innovation in global payments. Available in your brokerage… pic.twitter.com/rAzGrm0M6P — Grayscale (@Grayscale) November 24, 2025

وسجّل صندوق Grayscale XRP Trust (GXRP) صافي تدفقات بلغ 67.36 مليون دولار في يومه الأول، إلى جانب حجم تداول وصل إلى 6.52 ملايين دولار، لترتفع قيمة الأصول الخاضعة لإدارته إلى 70.51 مليون دولار.

كما حقق صندوق Franklin Templeton XRP (XRPZ) بداية قوية أيضًا، بعدما جذب 62.59 مليون دولار من التدفقات في أول جلسة تداول.

LATEST: 📈 Grayscale and Franklin Templeton's new spot XRP ETFs pulled in $67.4M and $62.6M, respectively, on their first trading day on Monday, with all XRP ETFs combined attracting $164M in total inflows. pic.twitter.com/1DMKx64CqZ — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) November 25, 2025

وبالإجمال، جذبت صناديق XRP ETF الجديدة تدفقات قاربت 164 مليون دولار في يوم الإطلاق، في أداء استثنائي لأي صندوق مرتبط بعملات رقمية بديلة. ويأتي هذا الارتفاع اللافت رغم استمرار موجة خروج الأموال من سوق الأصول الرقمية خلال الأسابيع الماضية.

تزايد الطلب المؤسسي مع اتساع الوضوح التنظيمي

تعكس التدفقات القوية الطلب المتنامي من المؤسسات على أدوات استثمارية منظمة تمنح تعرضًا مباشرًا لعملة XRP، حتى بينما يواصل سوق العملات الرقمية مواجهة تقلبات حادة. وتتجه شركات إدارة الأصول إلى التوسع خارج نطاق بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) نحو أصول أخرى من الطبقة الأولى، فيما تزداد أهمية XRP بعد فوز Ripple القانوني على هيئة الأوراق المالية الأمريكية.

كما ساعد هذا الوضوح القانوني على خفض مستوى المخاطر التي كانت تمنع المؤسسات من ضخ رؤوس أموالها في XRP خلال السنوات الماضية.

في السياق نفسه، تُظهر صناديق XRP ETF الآن زخمًا يضاهي وفي بعض الحالات يتجاوز نشاط صناديق BTC وETH وSolana (SOL)، في انعكاس واضح عن موجة التدفقات الخارجة التي تجاوزت 20 مليار دولار سابقًا من صناديق Grayscale التقليدية الخاصة ببيتكوين وإيثريوم.

توسّع سوق صناديق العملات البديلة.. وطرح صندوق DOGE ETF

إلى جانب انطلاقة صناديق XRP ETF، كشفت Grayscale عن أول صندوق ETF فوري لعملة Dogecoin (DOGE) في الولايات المتحدة، مع تقديم حوافز مؤقتة بإعفاء المستثمرين الأوائل من الرسوم، في خطوة تهدف إلى تسريع التبنّي وتوسيع عروض السوق.

بجانب تفاعل سعر XRP مع الطلب الأولي القوي على الصناديق الجديدة، حيث ارتفع بنحو 3% خلال 24 ساعة ليقترب من 2.08 دولار، متفوقًا على مكاسب بيتكوين خلال الفترة نفسها. ويرى محللون أن التفاؤل يتزايد، مع توقعات من بعض المراقبين بإمكانية توجه السعر نحو 8 دولارات على المدى البعيد.

اتساع موجة صناديق العملات البديلة

بدأ نجاح صناديق XRP وDOGE ETF في تنشيط سوق صناديق العملات الرقمية البديلة بشكل أوسع، إذ تستعد شركة Canary Capital لطرح صناديق جديدة لعملتي Litecoin (LTC) وHedera (HBAR)، ما يمنح المستثمرين خيارات أوسع للتنويع خارج العملات الكبرى.

أخيرًا، برغم استمرار بعض الغموض التنظيمي في الولايات المتحدة، يكشف الإقبال المؤسسي القوي على صناديق XRP ETF عن شهية مرتفعة للتعرّض لعملات رقمية بديلة. ويتوقع محللون أن يساعد الأداء اللافت لـ XRP في دفع الجهات التنظيمية للإسراع بالموافقة على مزيد من صناديق ETF الفورية للعملات البديلة خلال الأشهر المقبلة.