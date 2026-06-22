Bitcoin a $65.000: resilienza del prezzo e nuovi target rialzisti

Il prezzo di Bitcoin oscilla attualmente tra i 65.000 e i 65.800 dollari, segnando un incremento di circa il 2% nella giornata. Tuttavia, l’aspetto più rilevante non è tanto il rialzo, quanto la capacità della struttura di non cedere: nonostante i deflussi netti registrati dagli ETF spot su Bitcoin in diverse sessioni, un sentiment macro orientato al risk-off e la migrazione dei capitali verso l’equity legato all’intelligenza artificiale nell’ultimo mese.

Bitcoin ha assorbito queste pressioni mantenendosi stabilmente sopra i 60.000 dollari, nonostante molti analisti avessero previsto una rottura netta al di sotto di tale livello psicologico. Questa resilienza merita un’analisi approfondita prima di trarre conclusioni definitive sulla direzione del mercato.

Nelle ultime sessioni, BTC ha toccato i 65.500 dollari con una leva speculativa sensibilmente ridotta rispetto ai massimi del ciclo precedente. Questo cambiamento strutturale è interpretato da alcuni esperti come una base più solida e salutare per un’eventuale ripartenza guidata dal mercato spot.

La zona dei 60.000 dollari ha assorbito un’offerta significativa durante i test delle scorse settimane; i bear hanno avuto l’opportunità di spingere il prezzo più in basso ma non sono riusciti a concretizzare il breakdown. Nel frattempo, l’RSI (Relative Strength Index) settimanale mostra una divergenza di momentum: mentre il prezzo ha segnato un minimo decrescente, l’indicatore non lo ha seguito, un pattern che storicamente precede fasi di riaccumulazione piuttosto che continuazioni ribassiste.

Il prezzo di Bitcoin può riconquistare i 65.000$ e rompere il trend discendente?

$BTC is stuck between major liquidity clusters right now.



To the upside, there are 2 short-side liquidity clusters around $65,000 and $67,500.



On the downside, there's a massive long-side liquidity cluster around the $60,000-$63,000 level.



Breaking $65,000 will clear all the… pic.twitter.com/j0cm3yvjcv — Ted (@TedPillows) June 22, 2026

Il quadro tecnico immediato per il prezzo di Bitcoin è caratterizzato da una fase di compressione. Secondo la classica analisi dei pivot di Traders Union, i supporti si attestano a 63.567$ e 62.819$, con un pavimento strutturale più forte vicino a 62.435$. Le resistenze sono invece posizionate a 65.699$, 66.083$ e 66.832$. Il modello di range intraday proietta una fascia di trading probabile tra 61.700$ e 65.500$ nel breve termine.

Si delineano tre scenari principali per il prossimo futuro.

Nel caso rialzista (bull case), una chiusura netta sopra i 65.000$, accompagnata da un’inversione nei flussi degli ETF, aprirebbe la strada verso il target di 70.000$ mantenuto da diversi commentatori tecnici durante questo consolidamento.

Lo scenario base, probabilmente il più plausibile dati gli attuali livelli di leva, prevede una continuazione della lateralizzazione tra 62.400$ e 65.800$. Il mercato sta digerendo l’incertezza macro legata al cambio di rotta del governatore della Fed, Warsh, lontano dalla forward guidance; un cambiamento di processo che implica maggiore volatilità realizzata senza necessariamente segnalare una politica monetaria più restrittiva.

Lo scenario ribassista (bear case), che invaliderebbe la tesi della riaccumulazione, scatterebbe con una chiusura settimanale sotto i 59.241$. Questo aprirebbe la strada a una caccia alla liquidità verso la zona dei 50.000 dollari, un’eventualità già segnalata da alcuni analisti. La divergenza dell’RSI resta la variabile chiave: se dovesse fallire al prossimo tentativo di vendita, la tesi strutturale ne uscirebbe notevolmente indebolita.

Per ora, metriche di lungo periodo come la media mobile semplice (SMA) a 200 settimane continuano a inquadrare i livelli attuali come storicamente favorevoli al supporto, mantenendo il bias orientato verso l’accumulazione piuttosto che la distribuzione, a patto che i flussi degli ETF si stabilizzino.

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Bitcoin Hyper punta ai primi investitori mentre Bitcoin testa le resistenze chiave

Vedere Bitcoin sopra i 65.000$ è un segnale costruttivo, ma il calcolo del potenziale rialzista da questi livelli è diverso rispetto a quando si trovava a 30.000$. Anche un ritorno a 70.000$ rappresenta solo un incremento del 10% circa rispetto ai valori attuali.

I trader alla ricerca di un’esposizione asimmetrica all’interno dell’ecosistema Bitcoin stanno guardando più a fondo, verso progetti infrastrutturali che sfruttano la sicurezza di Bitcoin risolvendo al contempo i limiti che hanno finora spinto gli sviluppatori verso altre chain.

Bitcoin Hyper ($HYPER) si sta posizionando proprio in questo segmento. Il progetto si descrive come il primo Layer 2 di Bitcoin con integrazione SVM (Solana Virtual Machine), combinando finalità delle transazioni inferiore al secondo e costi ridotti per gli smart contract con la sicurezza del layer base di Bitcoin, garantita da un Decentralized Canonical Bridge per i trasferimenti di BTC.

La prevendita ha già raccolto 32.865.111,04 dollari, con un prezzo attuale del token di 0,013682 dollari e la possibilità di staking ad alto APY per i primi partecipanti. L’integrazione SVM rappresenta l’elemento tecnico distintivo, laddove la maggior parte dei Layer 2 di Bitcoin ha finora optato per la compatibilità EVM.

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