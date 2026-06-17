Bitcoin a $65.000: Bitcoin Hyper supera $32,8 milioni in prevendita

Il mercato di Bitcoin sta attraversando una fase di evidente consolidamento, con il prezzo che si è stabilizzato in un range ristretto intorno a $65.000. Gli operatori stanno adottando un approccio prudente in vista della prima decisione di politica monetaria della Federal Reserve sotto la guida del neo-presidente Kevin Warsh. Sebbene gli analisti prevedano tassi d’interesse invariati, il cambio al vertice della banca centrale e le persistenti pressioni inflazionistiche spingono i trader a gestire il rischio con estrema cautela nel breve termine.

Tuttavia, mentre il mercato spot si prende una pausa riflessiva, i capitali più dinamici si stanno muovendo verso l’ecosistema infrastrutturale di Bitcoin. Ne è una prova tangibile il successo travolgente della prevendita di Bitcoin Hyper (HYPER), che ha già superato la straordinaria pietra miliare di $32,8 milioni raccolti. Questo forte afflusso di liquidità evidenzia come gli investitori stiano attivamente scommettendo su soluzioni di scalabilità Layer 2 destinate a sbloccare la reale utilità economica di BTC.

La transizione della Fed e i target chiave per il prezzo di BTC

L’attenzione macroeconomica di questa settimana è tutta per il debutto di Kevin Warsh alla presidenza del FOMC, subentrato a Jerome Powell nel mese di maggio. Con i tassi d’interesse che dovrebbero essere confermati nella forchetta tra il 3,50% e il 3,75%, gli investitori analizzeranno attentamente il “dot plot” e le proiezioni sull’inflazione, attualmente ferma al 4,2% su base annua a causa dei costi energetici.

La nota inclinazione di Warsh verso una comunicazione meno vincolata alla forward guidance potrebbe tradursi in una maggiore volatilità, offrendo però spunti operativi interessanti per i trader di derivati.

$BTC It is clear where the liquidity sits in this area. A lot was taken out on the way down below $60K, but with that February low swept, the biggest levels are now above. $68K is the biggest one to watch in the short term. Below, there's a decent area at $60K but nothing… pic.twitter.com/bAT0t2aNbM — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) June 17, 2026

Sul fronte dell’analisi tecnica, esperti del calibro di Daan Crypto evidenziano che la liquidità si è riposizionata verso l’alto dopo che l’asset ha testato con successo i minimi locali vicino a $60.000. Superato lo scoglio della Fed, il superamento della resistenza a $68.000 potrebbe aprire la strada a target più ambiziosi nel medio-lungo periodo, individuati a $74.000 e $78.000.

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L’opportunità di Bitcoin Hyper: tecnologia SVM e Tokenomics per la crescita

In questo scenario di attesa macroeconomica, Bitcoin Hyper (HYPER) si distingue come uno dei progetti early-stage più promettenti dell’anno. La proposta di valore si basa sullo sviluppo di un Layer 2 ultra-veloce basato sulla Solana Virtual Machine (SVM). Questa architettura consente di eseguire transazioni quasi istantanee e a basso costo, sfruttando al contempo l’ineguagliabile sicurezza della rete principale di Bitcoin attraverso bridge verificati e prove crittografiche zero-knowledge.

A differenza di altri cloni senza utilità, HYPER introduce un vero e proprio ecosistema DeFi su Bitcoin, abilitando lo staking nativo e contratti intelligenti ad alte prestazioni.

La tokenomics del progetto è stata strutturata in modo strategico per garantire la sostenibilità a lungo termine ed evitare pressioni di vendita selvagge al momento del listing:

30% destinato allo sviluppo continuo della rete e del bridge;

destinato allo sviluppo continuo della rete e del bridge; 25% riservato alla tesoreria del progetto;

riservato alla tesoreria del progetto; 20% allocato alle campagne di marketing globali;

allocato alle campagne di marketing globali; 15% dedicato alle ricompense per la community;

dedicato alle ricompense per la community; 10% per garantire la liquidità sugli exchange (CEX e DEX).

Al prezzo attuale di prevendita di soli $0,0136817 per token, gli investitori hanno la possibilità di posizionarsi su una tecnologia infrastrutturale prima che avvenga il lancio ufficiale sui mercati previsto per il terzo trimestre dell’anno.

Come partecipare alla presale di HYPER e massimizzare i rendimenti

La partecipazione alla prevendita è stata resa estremamente accessibile e priva di barriere burocratiche: non è richiesto alcun processo di KYC né un importo minimo di acquisto. È sufficiente visitare il sito ufficiale di Bitcoin Hyper, collegare il proprio wallet Web3 e scambiare ETH, USDT, USDC, BNB o SOL. In alternativa, è possibile procedere all’acquisto tramite carta di credito o di debito.

Per una gestione ancora più integrata, gli utenti possono acquistare HYPER direttamente tramite l’app Best Wallet, disponibile per il download su Apple App Store e Google Play. Uno dei maggiori catalizzatori di rendimento immediato è la possibilità di mettere subito in staking i token acquistati, beneficiando di un APY stimato del 36%, un ottimo modo per accumulare ulteriori token prima del lancio della mainnet in Q3.

Nota di rischio: Sebbene i fondamentali tecnologici e la risposta della community siano estremamente solidi, le prevendite di criptovalute comportano intrinsecamente un livello di rischio elevato dovuto alla volatilità del mercato e alle fasi di sviluppo del software. Si consiglia sempre di investire solo il capitale che si è disposti a perdere e di diversificare il proprio portafoglio.

Per rimanere aggiornati sugli sviluppi tecnici, le tappe della roadmap e gli annunci di listing, è possibile seguire Bitcoin Hyper su X e unirsi al canale Telegram ufficiale.