XRP Ledger supera $3B in RWA: boom istituzionale

Il 3 maggio 2026, l’XRP Ledger ha superato la soglia dei 3 miliardi di dollari in asset del mondo reale tokenizzati (RWA), registrando un incremento del 59% in soli 30 giorni. Per contestualizzare il dato, il ledger di Ripple si attestava sotto gli 1,9 miliardi di dollari all’inizio di aprile, una crescita trainata da un ristretto gruppo di attori istituzionali di primo piano.

Questo risultato include il programma governativo di tokenizzazione immobiliare del Dubai Land Department, l’emissione pianificata da 1 miliardo di dollari di Archax (regolata dalla FCA britannica) e una base in rapida espansione di Titoli del Tesoro USA tokenizzati, secondo i dati on-chain confermati dai servizi di tracciamento delle emissioni.

Non si tratta di una semplice cifra gonfiata dal momentum generale del mercato. Riflette invece una convergenza strutturale: gli aggiornamenti del protocollo, che hanno rimosso le ultime obiezioni tecniche all’uso di chain private, sono arrivati proprio mentre i progetti istituzionali passavano dalla revisione legale all’emissione live, concentrando una quota sproporzionata dell’impennata cross-chain degli RWA su un unico ledger pubblico nativamente conforme alle normative.

RWA su XRPL: cosa contiene realmente il ledger di Ripple

La composizione della base di asset tokenizzati su XRPL è cambiata radicalmente negli ultimi sei mesi. Il Dubai Land Department (DLD), che supervisiona tutte le transazioni immobiliari nell’emirato, ha scelto XRPL come layer di regolamento per i token immobiliari denominati in AED, preferendolo a Ethereum, a chain di consorzio o a ledger privati autorizzati.

Questa decisione, secondo quanto riportato da TokenForge HQ, riflette una valutazione deliberata dell’architettura di conformità del ledger e della finalità del regolamento, piuttosto che una scommessa speculativa sull’infrastruttura.

Archax, il primo exchange di titoli digitali regolamentato dalla FCA nel Regno Unito, ha migrato asset di livello istituzionale su XRPL nell’ultimo anno. La sua pipeline dichiarata di 1 miliardo di dollari in titoli tokenizzati, prevista per la metà del 2026, rappresenta un flusso istituzionale impegnato su diverse classi di attività, inclusi fondi e azioni.

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Quando un’azienda che opera sotto la vigilanza della FCA seleziona un ledger pubblico per l’emissione di titoli, la revisione della conformità è già stata completata: la presenza di Archax su XRPL funge da segnale normativo tanto quanto di mercato.

I Titoli del Tesoro USA tokenizzati rappresentano il segmento a crescita più rapida. I dati tracciati tramite Evernorth mostrano che la categoria è passata da circa 50 milioni di dollari all’inizio del 2025 a una posizione sostanzialmente più ampia nel primo trimestre del 2026, con un’accelerazione netta dopo l’attivazione dell’emendamento Permissioned Domains.

$XRP continues pushing to breach the yearly downtrend, but no confirmation yet pic.twitter.com/ZO6xC6mdv7 — Rand Group (@randgroup) July 27, 2026

Aggiornamenti del protocollo: il caso tecnico per la Mainnet

Tre sviluppi sono stati determinanti nell’aprile 2026 per spingere l’impennata del 59%. L’emendamento Permissioned Domains è stato attivato su Ripple il 2 aprile 2026, dopo aver superato la soglia dell’80% del consenso dei validatori richiesta per le modifiche al protocollo XRPL.

Questa funzione consente agli emittenti di creare ambienti di token con accesso regolato tramite KYC direttamente sulla mainnet pubblica, eliminando quello che era stato un legittimo argomento istituzionale a favore delle blockchain private.

Il Permissioned DEX (XLS-81), attivato a febbraio 2026, permette alle istituzioni regolate di gestire mercati secondari riservati ai soli membri per titoli tokenizzati all’interno dell’exchange decentralizzato nativo di XRPL, limitando l’accesso ai soli partecipanti verificati.

Un esempio concreto di questa infrastruttura di conformità illustra come il protocollo gestisca i flussi regolati senza doverli deviare fuori dalla mainnet.

Alla base di entrambe le caratteristiche vi sono i vantaggi strutturali di XRPL rispetto a Ethereum per gli emittenti istituzionali: le trust lines, che bloccano i trasferimenti di token a livello di protocollo senza necessità di manutenzione di smart contract personalizzati.

A ciò si aggiungono commissioni di transazione pari a frazioni di centesimo, una finalità di 3-5 secondi senza rischi di regolamento probabilistico e un allineamento nativo allo standard ISO 20022, che riduce le frizioni di integrazione con l’infrastruttura bancaria globale.

(FONTE: DefiLlama)

Quote di mercato e gap infrastrutturale

I 3 miliardi di dollari di XRPL rappresentano circa il 10% del mercato totale degli RWA cross-chain, che ha superato i 30 miliardi di dollari nell’aprile 2026 secondo i dati di CoinGecko su Ripple.

La questione analitica non è più se il ledger possa ospitare asset istituzionali regolamentati, ma se il livello infrastrutturale, gli strumenti di emissione, i flussi di onboarding KYC e le interfacce per i mercati secondari conformi possano essere costruiti con la qualità richiesta dal mercato istituzionale.

Si ipotizza che la crescita delle emissioni documentata fino a maggio 2026 servirà da punto di riferimento per le aziende che devono decidere se implementare programmi di tokenizzazione RWA su infrastrutture pubbliche o private. Le basi del protocollo sono state gettate; la finestra per lo sviluppo del livello applicativo è ora aperta.