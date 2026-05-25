Bitcoin resiste mentre debuttano le nuove opzioni QBTC

Bitcoin si trova su una linea precaria. I prezzi spot sono raggruppati a metà dei 76.000 dollari sui principali tracker, con alcune piattaforme che registrano picchi fino a 91.000 dollari, uno spread che riflette una liquidità frammentata e la tensione post-correzione. Tuttavia, l’elemento che sta attirando l’attenzione istituzionale si trova direttamente sul registro ordini del Nasdaq.

La scorsa settimana, la SEC ha concesso l’approvazione condizionata al Nasdaq PHLX per quotare opzioni sull’indice Bitcoin di tipo europeo e regolate in contanti con il ticker QBTC. Si tratta di un cambiamento strutturale che potrebbe alterare significativamente il modo in cui i professionisti gestiscono l’esposizione a Bitcoin. Resta in attesa l’autorizzazione della CFTC prima dell’inizio ufficiale delle negoziazioni.

Ogni contratto QBTC offre un’esposizione equivalente esattamente a 1 BTC, utilizzando un fattore di scala dell’indice di 1/100. Questa dimensione è molto più contenuta rispetto al contratto standard da 5 BTC del CME, che rappresenta regolarmente centinaia di migliaia di dollari in valore nozionale.

La dimensione ridotta dei contratti è fondamentale: permette strategie di copertura precise per i gestori che in precedenza consideravano il dimensionamento del CME troppo rigido. Resta da capire se il tempismo favorirà o danneggerà la stabilità dei prezzi. La volatilità è già elevata e le nuove opzioni quotate possono spingere il mercato in entrambe le direzioni.

Il prezzo di Bitcoin può tornare sopra gli 80.000 dollari questa settimana?

La risposta tecnica onesta, in questo momento, è: non facilmente. Diversi feed di dati mostrano BTC in fase di consolidamento in una fascia tra 76.500 e 77.500 dollari, con guadagni nelle 24 ore di circa l’1%, fornendo un modesto sollievo dopo un calo più marcato.

Il supporto da monitorare si trova nella zona 74.000–76.000 dollari (recenti minimi locali su diversi feed). La resistenza si concentra tra 77.500 e 78.000 dollari, il soffitto approssimativo del range delle ultime 24 ore. Una chiusura netta e con volumi elevati sopra i 78.000 dollari rappresenterebbe il primo segnale strutturale che i compratori stanno assorbendo l’offerta, invece di limitarsi a rallentare la discesa.

Si delineano tre scenari possibili:

Scenario Bull: l’approvazione delle opzioni QBTC stimola la domanda di hedging istituzionale, riprendono gli afflussi negli ETF e BTC riconquista quota 80.000–85.000 dollari entro la settimana.

l’approvazione delle opzioni QBTC stimola la domanda di hedging istituzionale, riprendono gli afflussi negli ETF e BTC riconquista quota 80.000–85.000 dollari entro la settimana. Scenario Base: il consolidamento persiste nel range 75.000–78.000 dollari mentre il mercato attende l’autorizzazione della CFTC e nuovi dati macro; la volatilità resta alta, ma la convinzione direzionale rimane bassa.

il consolidamento persiste nel range 75.000–78.000 dollari mentre il mercato attende l’autorizzazione della CFTC e nuovi dati macro; la volatilità resta alta, ma la convinzione direzionale rimane bassa. Scenario Bear: una rottura sotto i 74.000 dollari con volumi significativi invalida l’attuale base e innesca un retest del supporto più profondo vicino ai 70.000 dollari, un livello che gli analisti avevano segnalato quando la struttura del mercato ha iniziato a deteriorarsi. La struttura del mercato è correttiva e gli indicatori di momentum suggeriscono cautela. Il prezzo potrebbe stabilizzarsi qui, ma il grafico non lo ha ancora confermato.

Bitcoin Hyper punta al rialzo mentre BTC testa i livelli chiave

Con il prezzo spot di BTC inferiore del 25-30% rispetto ai suoi massimi, emerge chiaramente che anche le criptovalute blue-chip non sono immuni a forti drawdown. Per gli investitori che valutano la propria esposizione, questa fase correttiva solleva una questione cruciale: dove esiste ancora un potenziale di rialzo asimmetrico? Parte del capitale sta ruotando verso progetti infrastrutturali in fase iniziale che sfruttano l’ecosistema Bitcoin senza essere strettamente legati al suo prezzo spot a questi livelli.

Bitcoin Hyper ($HYPER) è uno dei progetti che sta attirando l’attenzione, posizionandosi come il primo Layer 2 di Bitcoin con integrazione della Solana Virtual Machine (SVM). L’obiettivo è superare i limiti storici di Bitcoin: transazioni lente, commissioni elevate e programmabilità limitata. La prevendita ha raccolto oltre 32,7 milioni di dollari a un prezzo attuale del token di 0,0136806 dollari, con opzioni di staking disponibili per i primi partecipanti.

L’integrazione della SVM rappresenta il differenziale tecnico; teoricamente, consente un throughput di smart contract che supera i benchmark della stessa Solana, pur ereditando il modello di sicurezza di Bitcoin. Una combinazione che, se realizzata, colmerebbe un vuoto reale nel mercato.