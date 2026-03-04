Bitcoin sale sopra quota 71.000 dollari, azioni e oro scendono mentre il conflitto in Iran alimenta l’incertezza

Punti chiave

Bitcoin è salito sopra 71.000 dollari.

Le azioni hanno subito pressioni poiché il conflitto in Medio Oriente sembrava aggravarsi.

L'oro e l'argento sono scivolati, sottoperformando gli asset digitali. .

Bitcoin in ripresa nella mattinata di mercoledì. Già ieri, la crypto regina aveva superato i principali indici azionari USA, salendo mentre gli investitori valutavano la prospettiva di un conflitto militare prolungato tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

La principale risorsa digitale per capitalizzazione di mercato è salita fino a 71.200 dollari questa mattina. BTC era scesa fino a 66.300 dollari martedì mattina, prima di registrare una ripresa.

Nonostante il Bitcoin sia crollato negli ultimi mesi, lunedì la risorsa digitale è balzata verso i 70.000 dollari, in seguito alle aspettative di un’inflazione più elevata negli Stati Uniti, che gli analisti hanno collegato all’aumento dei prezzi dell’energia e alla prospettiva di un aumento della spesa militare statunitense.

Martedì, il Nasdaq, fortemente orientato al settore tecnologico, ha guidato le perdite tra i principali indici azionari statunitensi, scivolando dell’1%. Tale calo ha leggermente superato quello dell’S&P 500, mentre il Dow Jones è sceso di 369 punti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha previsto che l'”Operazione Epic Fury” potrebbe durare dalle quattro alle cinque settimane, sottolineando comunque che l’America ha la “capacità di andare molto più a lungo”. Nel frattempo, l’Iran ha lanciato missili contro i suoi vicini, ampliando la portata del conflitto in Medio Oriente e mettendo a repentaglio il flusso di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz.

Finora, Bitcoin ha assorbito l’ultima escalation in Medio Oriente, a seguito di un picco di volatilità sui future statunitensi di domenica, mentre i trader continuano ad analizzarne l’impatto sui mercati energetici globali. Gli attacchi guidati dagli Stati Uniti contro obiettivi iraniani hanno provocato attacchi di rappresaglia con missili e droni, alimentando il timore di un conflitto regionale più ampio dopo la notizia della fine del governo di 36 anni dell’Ayatollah Ali Khamenei come guida suprema dell’Iran.

Ieri, Trump ha fatto sapere dalla Casa Bianca che gli Stati Uniti continuano a colpire duramente l’Iran, prendendo di mira altri leader dopo la morte della Guida Suprema, l’Ayatollah Ali Khamenei.

“Oggi c’è stato un altro colpo alla nuova leadership, e sembra che sia stato piuttosto consistente”, ha detto Trump. “Quindi stanno subendo un duro colpo”.

Jake Ostrovskis, responsabile OTC del market maker di criptovalute Wintermute, ha scritto in una nota che l’indicatore più importante per le criptovalute potrebbe essere il prezzo del petrolio. Ieri, il Brent ha registrato un rialzo del 4,5%, raggiungendo gli 81 dollari al barile.

“Se il Brent rimane sopra gli 80 dollari per più di qualche seduta, la narrazione della riinflazione si irrigidisce e il taglio dei tassi di marzo, che era già un’ipotesi remota, diventa impossibile”, ha scritto, riferendosi alla decisione della Federal Reserve nella sua prossima riunione politica.

Secondo CME FedWatch, gli operatori hanno stimato una probabilità del 2,6% che la Fed abbassi i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale nella prossima riunione .

Nonostante abbia beneficiato dei recenti periodi di incertezza geopolitica, il prezzo dell’oro è sceso del 3,6% a circa 5.119 dollari l’oncia. L’argento ha registrato perdite maggiori, scivolando di circa il 6,2% a circa 83 dollari l’oncia, poiché il conflitto non ha mostrato segni di attenuazione.