Solana sale a $70,50: LiquidChain punta sul Layer 3 e supera gli $872.000

Nel panorama Web3, la capacità di generare utilità reale è il vero spartiacque tra i trend passeggeri e i progetti destinati a durare. Questa settimana, Solana ha dato una prova di forza notevole: mentre il mercato cripto complessivo mostrava segni di incertezza, la sua criptovaluta nativa SOL ha registrato un balzo del 4% nelle prime ore della giornata, scambiando intorno a $70,50. Un movimento supportato da dati di utilizzo eccezionali e partnership di peso globale.

Tuttavia, per gli investitori a caccia di asimmetria e ritorni elevati, i riflettori si stanno spostando sulla prevendita di LiquidChain (LIQUID). Il progetto, che ha già raccolto oltre $872.000, si propone come un innovativo “Layer 3” progettato per unificare la liquidità e i punti di forza di tre giganti: la sicurezza di Bitcoin, l’ecosistema DeFi di Ethereum e la scalabilità di Solana.

Con un programma di staking che promette tassi di rendimento annuo stimati fino al 1.278%, LIQUID sta attirando capitali significativi in questa fase iniziale. Ma quali sono i reali driver di crescita e come si articola la tokenomics di questo nuovo protocollo?

I catalizzatori di Solana: transazioni record e l’obiettivo $150

Il recente rialzo di SOL a circa $70,50 non è frutto di semplice speculazione. I fondamentali della rete dipingono un quadro di adozione di massa: le transazioni giornaliere si mantengono stabilmente sopra la soglia dei 100 milioni, supportate da circa 3 milioni di utenti attivi unici.

A spingere l’ottimismo sono soprattutto le integrazioni nel mondo reale. Giganti dei pagamenti come MoneyGram e Western Union stanno sfruttando l’infrastruttura di Solana per rimesse internazionali rapide e low-cost. In Corea del Sud, una nuova partnership consente pagamenti in stablecoin in oltre 220.000 punti vendita fisici. Inoltre, il settore dei Real World Assets (RWA) su Solana ha superato i $2,8 miliardi, avvicinandosi rapidamente al traguardo dei $3 miliardi.

Questo slancio ha riacceso l’entusiasmo della community su X. L’analista Bluntz ha condiviso una visione decisamente rialzista per la seconda metà dell’anno, individuando target ambiziosi per SOL a $106,86, $132,86 e fino a $150,78.

im probs gonna get a fair bit of back lash for this take, but im gonna say it anyway. the amount of ppl out there that genuinely believe $sol is paying ppl to shill it feels like disbelief in real time. chart for future reference. https://t.co/IOFLr4IgLo pic.twitter.com/X6arhICeyL — Bluntz (@Bluntz_Capital) June 26, 2026

In questo contesto di forte espansione, la frammentazione tra le diverse blockchain rimane l’ultimo grande ostacolo per la DeFi. Ed è proprio qui che si inserisce la proposta di valore di LiquidChain.

Analisi della Tokenomics di LiquidChain: un Layer 3 ad alto potenziale

LiquidChain (LIQUID) punta a eliminare la complessità dei “bridge” tradizionali, spesso lenti e vulnerabili agli attacchi informatici. Agendo come un Layer 3 di interoperabilità, consente il trasferimento automatico e sicuro di asset tra Bitcoin, Ethereum e Solana, offrendo agli sviluppatori la possibilità di distribuire dApp cross-chain con un unico sforzo di programmazione.

All of The Orders knowledge condensed into one book. It's no wonder the LiquidChain L3 is so powerful. 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/07uvPw7ZLS — LiquidChain (@getliquidchain) June 25, 2026

Attualmente nella Fase 78 della sua prevendita, il token LIQUID viene offerto al prezzo di $0,01473. Con $872.000 già raccolti su un hard cap prefissato di $968.500 per questa fase, l’opportunità di posizionarsi a prezzi scontati si sta rapidamente riducendo.

La tokenomics del progetto prevede una fornitura totale di 11,8 miliardi di token, strutturata per sostenere la crescita a lungo termine:

35% destinato allo sviluppo tecnologico della rete;

destinato allo sviluppo tecnologico della rete; 32,5% allocato al marketing e all’acquisizione di nuovi utenti;

allocato al marketing e all’acquisizione di nuovi utenti; 15% riservato alla crescita della community;

riservato alla crescita della community; 10% per i premi di staking;

per i premi di staking; 7,5% per garantire la liquidità sui listini di scambio (CEX/DEX).

Il rendimento stimato per lo staking immediato dei token acquistati in prevendita è attualmente del 1.278% APY. Sebbene questo tasso sia destinato a scendere man mano che il pool di staking si espande, rappresenta un forte incentivo per i primi sostenitori del progetto.

Come accedere alla prevendita e considerazioni sul rischio

Partecipare alla presale prima del listing ufficiale è un processo lineare. Gli utenti possono visitare il sito ufficiale di LiquidChain, connettere il proprio wallet e acquistare LIQUID scambiando Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, USDT o USDC. È inoltre supportato l’acquisto diretto tramite carta di credito o debito.

Per chi preferisce una gestione interamente mobile, l’applicazione Best Wallet offre un’integrazione nativa. All’interno della sezione “Upcoming Tokens”, gli utenti possono acquistare, monitorare e mettere in staking i propri LIQUID in pochi tocchi. L’app è scaricabile gratuitamente su dispositivi Google Play e Apple App Store.

Nota di rischio: Come per ogni investimento in fase di prevendita e nel settore delle micro-cap, l’alto potenziale di rialzo è accompagnato da una volatilità intrinseca e da rischi legati allo sviluppo tecnologico del protocollo. Si consiglia di investire solo capitale che ci si può permettere di perdere e di effettuare le proprie ricerche.

Per rimanere aggiornati sugli sviluppi della roadmap e sul lancio della mainnet, è possibile seguire LiquidChain su X e unirsi al canale Telegram ufficiale.