Strategy acquista 520 Bitcoin e rafforza la sua riserva di cassa

Strategy Inc. ha rivelato in un modulo Form 8-K depositato il 22 giugno 2026 di aver acquistato 520 Bitcoin per un valore di 34,9 milioni di dollari tra il 15 e il 21 giugno. L’intera acquisizione è stata finanziata attraverso la vendita di azioni ordinarie di Classe A nell’ambito del suo programma di offerta “at-the-market” (ATM). Si tratta della terza settimana consecutiva in cui non sono state emesse azioni privilegiate perpetue per finanziare l’incremento della tesoreria in BTC.

Questo non è un semplice aggiornamento di routine sull’accumulo settimanale, ma un chiaro segnale di allocazione del capitale: dei 335,5 milioni di dollari di proventi netti raccolti dalla vendita di 2,71 milioni di azioni MSTR, solo circa 34,9 milioni — ovvero circa dieci centesimi per ogni dollaro raccolto — sono stati destinati a Bitcoin. Il capitale rimanente è stato trattenuto in contanti, portando la riserva in USD della società a 1,4 miliardi di dollari al 21 giugno, con un incremento di 300 milioni.

L’ultimo rilascio di dati da parte di Strategy è arrivato mentre Bitcoin registrava un calo del 2,7% in una notte, scendendo da oltre 64.000 dollari al livello attuale di 62.500 dollari. I trader stanno ora anticipando la possibile perdita del livello di supporto chiave a 60.000 dollari.

Strategy has increased its USD Reserve by $300 million to $1.4 billion and plans to continue replenishing it to support the credit quality of its Digital Credit securities. We also acquired 520 BTC for $35 million, increasing our $BTC Reserve to ₿847,363. $MSTR $STRC… — Michael Saylor (@saylor) June 22, 2026

Acquisto Bitcoin di Strategy: i proventi ATM fluiscono verso la riserva

Il documento 8-K specifica esplicitamente che la riserva in USD è destinata al servizio dei dividendi privilegiati e degli interessi sul debito — obbligazioni legate a strumenti come STRC, le azioni privilegiate perpetue di Strategy, che sono state vistosamente assenti dal mix di finanziamento settimanale per tre settimane di fila.

Con un prezzo medio di acquisizione di 67.068 dollari per BTC, commissioni incluse, questa tranche da 520 monete segna anche una brusca decelerazione in termini di volume rispetto alle due settimane precedenti, che avevano visto rispettivamente l’acquisto di 1.550 BTC e 1.587 BTC. Ciò avviene nonostante l’importo in dollari raccolto tramite ATM nell’ultima settimana sia stato il più consistente dei tre, pari a 335,5 milioni di dollari.

Michael Saylor, l’architetto dell’originale strategia di tesoreria in BTC di quella che allora era MicroStrategy, ha costruito l’attuale piano finanziario attorno a un programma duale da 44 miliardi di dollari, che combina circa 21 miliardi in azioni ordinarie e 21 miliardi in emissioni privilegiate a tasso variabile e convertibili.

L’allontanamento dalle azioni privilegiate nelle ultime settimane è, in parte, una conseguenza dei prezzi di mercato: STRC è attualmente scambiata sotto i 90 dollari, uno sconto significativo rispetto al suo valore nominale di 100 dollari, rendendo l’emissione di azioni privilegiate economicamente diluitiva al margine.

Contesto del bilancio: partecipazioni, base di costo e capacità ATM

Dopo l’aggiunta del 15-21 giugno, Strategy detiene 847.363 BTC acquisiti a un costo complessivo di circa 64,1 miliardi di dollari, ovvero circa 75.651 dollari per moneta.

A un valore di mercato spot stimato vicino ai 54,8 miliardi di dollari, la posizione comporta perdite non realizzate per circa 9,3 miliardi di dollari, un dato che richiede cautela data la volatilità del prezzo di BTC in qualsiasi finestra di rendicontazione.

La società conserva circa 25,4 miliardi di dollari in azioni ordinarie MSTR autorizzate per future emissioni nell’ambito dell’attuale ATM e del suo programma separato “MSTR Increase”, preservando una sostanziale capacità di raccolta di capitale azionario senza richiedere nuove autorizzazioni ai soci.

L’accumulo della riserva in USD segue un precedente riassetto del bilancio in cui Strategy ha rimborsato circa 800 milioni di dollari di una nota convertibile, comprimendo temporaneamente la liquidità a circa 100 milioni prima di ricostituirla sopra la soglia del miliardo attraverso successivi prelievi ATM.

Implicazioni per il settore: il buffer di cassa come gestione del rischio strutturale

When $BTC's weekly RSI hits oversold – and then prints a higher low – it's time to pay attention.



In the past, that signal meant the bottom was in, or very close to forming.



The same signal flashed last week. 👀 pic.twitter.com/GoEOug9XKo — Jelle (@CryptoJelleNL) June 23, 2026

L’analisi di DL News caratterizza la crescente riserva come il primo caso in cui Strategy costruisce un “tesoretto” di cassa esplicitamente per proteggersi da liquidazioni forzate di Bitcoin, piuttosto che per finanziare ulteriori accumuli; un inquadramento che riorienta la narrazione attorno alla gestione delle passività invece della crescita degli asset.

La riserva di 1,4 miliardi di dollari è dimensionata per coprire almeno 21 mesi di dividendi privilegiati e interessi, secondo le precedenti comunicazioni della società che hanno aggregato l’annuncio della riserva USD di dicembre 2025.

Sospettiamo che il segnale futuro da monitorare non sia la dimensione della tranche settimanale di BTC, ma il ritmo con cui verrà utilizzata la restante capacità ATM di 25,4 miliardi di dollari e come tale capitale verrà ripartito tra Bitcoin e mantenimento delle riserve.

Questo rapporto apparirà nei successivi depositi 8-K e determinerà se l’attuale modello basato solo su azioni ordinarie rifletta un aggiustamento tattico temporaneo o un cambiamento più duraturo nel modo in cui Strategy finanzia le sue operazioni di tesoreria in BTC.