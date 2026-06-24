Bitcoin scende a $62.500: pesano il crollo dei chip e i deflussi dagli ETF

Le notizie su Bitcoin di oggi evidenziano un prezzo di BTC scambiato a $62.546 mercoledì, in calo del 2,1% nelle ultime 24 ore e del 4,9% su base settimanale. Questo ribasso è frutto di una seconda sessione consecutiva di pesanti vendite sui titoli dei semiconduttori, che si sono trasmesse direttamente ai mercati crypto attraverso lo stesso canale di correlazione al rischio che ha definito il comportamento di BTC per gran parte del 2026.

L’analisi di Bloomberg, che inquadra questo movimento come un minimo di due settimane guidato dalla debolezza del tech, sottovaluta il contesto strutturale: l’offerta istituzionale che ha sostenuto BTC sopra i $65.000 per quasi tutta la prima metà dell’anno si è interrotta.

Non si tratta semplicemente di un selloff di riflesso innescato dalla volatilità azionaria. È un problema di carenza di domanda che aggrava uno shock macroeconomico; queste due dinamiche si stanno ora autoalimentando in assenza di un catalizzatore di flussi contrapposto.

Selloff dei semiconduttori: il meccanismo di trasmissione ai mercati crypto

Il Philadelphia Semiconductor Index (SOX) è crollato del 7,9% martedì, con tutti i 30 componenti in calo. Micron, Marvell e On Semiconductor – che avevano più che raddoppiato il proprio valore nel 2026 – hanno guidato il ribasso. Il declino del SOX ha trascinato l’S&P 500 verso il basso dell’1,4% e il Nasdaq 100 del 3,3%. Mercoledì mattina, il tentativo di ripresa dei titoli dei chip asiatici è fallito, con Taiwan Semiconductor in calo di oltre il 3%.

Il meccanismo funziona in questo modo: quando i titoli ad alto beta e multipli elevati nel settore dei chip e delle infrastrutture AI correggono bruscamente, le scrivanie istituzionali riducono l’esposizione lorda su tutte le categorie di rischio simultaneamente. Bitcoin ed Ether rientrano nello stesso paniere. La correlazione non è casuale, ma strutturalmente radicata nel modo in cui i fondi multi-asset gestiscono il rischio di drawdown.

Ether è sceso del 3,7% a $1.661, con una perdita settimanale del 7,2%. XRP ha perso il 2,2% scendendo a $1,10 (-9,3% in una settimana), mentre Solana ha ceduto il 3,3% arrivando a $69. HYPE di Hyperliquid è stato il peggiore tra i principali token della sessione, con un calo dell’8,8% giornaliero e del 18,6% settimanale, attestandosi a circa $61. Il mercato crypto allargato non ha mostrato divergenze rispetto al pattern risk-off; Tron, in rialzo del 3,7% sulla settimana, è stata l’unica eccezione degna di nota.

Bitcoin oggi: deflussi dagli ETF e segnali strutturali sotto il prezzo

I prodotti spot Bitcoin ETF negli Stati Uniti hanno registrato un deflusso netto record a 30 giorni superiore ai 6 miliardi di dollari, secondo i dati citati da CoinDesk. Questo segna una totale inversione della postura istituzionale che aveva caratterizzato il ciclo di accumulo del 2025.

Gli stessi veicoli che avevano assorbito aggressivamente l’offerta dopo il lancio di gennaio 2024 sono ora venditori netti costanti. L’AUM (Asset Under Management) complessivo degli ETF spot è sceso da oltre 100 miliardi di dollari all’inizio del 2026 a circa 85 miliardi.

Mike McCluskey, co-fondatore di tx, ha descritto il quadro dei flussi dei fondi come il segnale decisivo per le attuali condizioni crypto. “Finché questi flussi non invertiranno chiaramente la rotta, i rally di sollievo colpiranno probabilmente un soffitto invalicabile”, ha affermato McCluskey.

La questione analitica non è più se BTC possa mantenere i $62.000, ma se il ciclo di rimborsi istituzionali abbia esaurito la sua corsa o debba proseguire. Precedenti analisi sul monitoraggio dei pattern di deflusso degli ETF avevano identificato lo spostamento strutturale da acquirenti netti a venditori netti come un gap di domanda di decine di migliaia di BTC rispetto allo stesso periodo del 2025.

I dati on-chain aggiungono una dimensione di capitulation-ratio a questo scenario. Le dinamiche di capitolazione dei detentori a lungo termine monitorate durante lo stesso periodo di ribasso hanno mostrato perdite realizzate vicine ai 2,4 miliardi di dollari. Una cifra coerente con la distribuzione da parte di chi ha accumulato nel range $55.000–$68.000 e sta ora uscendo vicino al pareggio (breakeven) piuttosto che attendere una fase di forza.

Livelli di supporto e scadenza delle opzioni di venerdì

Il prezzo di BTC tiene sopra i $60.000, un livello descritto come “una linea tecnica e psicologica reale che è già stata testata questo mese”. La scadenza di venerdì su Deribit coinvolge un valore nozionale di circa 10,6 miliardi di dollari, con quasi l’80% delle posizioni aperte out-of-the-money, concentrate intorno a una put a $60.000 e una call a $80.000.

Questi strike funzionano meno come target gravitazionali e più come misura di quanto il posizionamento sia diventato disallineato rispetto all’attuale prezzo spot.

Una rottura netta dei $60.000 aprirebbe target tecnici verso l’area $50.000–$55.000, segnalata dagli analisti che seguono la struttura del prezzo di Bitcoin insieme ai flussi degli ETF e alle dinamiche di rotazione dell’AI. I volumi combinati sugli exchange sono scesi del 3,45% a maggio, toccando 4,41 trilioni di dollari, il dato più basso da settembre 2024. Questo conferma che il deterioramento del prezzo è accompagnato da una calo della partecipazione, piuttosto che da un pattern di rapido svuotamento e ripresa.

Il contesto macro – con l’indice del dollaro ai massimi da sette mesi e il petrolio Brent che scivola verso i 76 dollari al barile – non offre alcun catalizzatore di sollievo nel breve termine.