BTC/USD punta al breakout di 70.000 USD: gli utili di Nvidia causano 576 milioni di USD di liquidazioni short

Il prezzo di BTC USD è rimbalzato di oltre il 7% toccando un massimo intraday di 69.487 USD giovedì, spinto da una cascata di liquidazioni short e da un rinnovato sentiment risk-on dopo l’ottimo report sugli utili di Nvidia Corp. La forte inversione arriva appena 48 ore dopo che BTC era sceso sotto i 63.000 USD, creando un ambiente volatile che ha spazzato via oltre mezzo miliardo di dollari in posizioni con leva finanziaria.

$NVDA ha appena registrato la più grande crescita dei ricavi Q/Q della sua storia e dichiara che i ricavi dei data center sono aumentati di 13 volte dal rilascio di ChatGPT pic.twitter.com/6H3DNh0jEJ — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 25 febbraio 2026

Il rapido recupero verso il livello di 68.000 USD segnala un potenziale cambiamento nella struttura del mercato, con la principale criptovaluta che segue da vicino l’ascesa dei titoli tecnologici. Gli analisti suggeriscono che il movimento abbia ripulito una significativa leva ribassista, aprendo potenzialmente la strada a un breakout sostenuto di BTC verso la barriera psicologica dei 70.000 USD.

Le liquidazioni short alimentano una pulizia da 576 milioni di dollari

L’improvviso rally del mercato crypto ha colto di sorpresa i trader ribassisti altamente esposti, innescando una massiccia ondata di liquidazioni. Con l’aumento dei prezzi, i venditori allo scoperto sono stati costretti a riacquistare asset per coprire le proprie posizioni in perdita, creando un loop di feedback noto come short squeeze. In 24 ore sono state liquidate posizioni futures per un valore di circa 576 milioni di USD in tutto il mercato.

Di questo totale, circa 470 milioni di USD derivavano da posizioni short, con i derivati specifici di Bitcoin che hanno rappresentato 227 milioni di USD del totale. L’entità di queste liquidazioni suggerisce che i trader si erano posizionati in modo aggressivo per un ulteriore ribasso dopo il precedente calo a 62.000 USD.

Gli utili di Nvidia fungono da catalizzatore risk-on

Mentre la meccanica dei derivati ha alimentato la velocità del movimento, il principale catalizzatore macro sembra essere l'”effetto ricchezza” proveniente dai mercati azionari tradizionali. Nvidia Corp. (NVDA), ampiamente considerata il barometro del settore globale dell’IA, ha riportato utili record per il quarto trimestre dell’anno fiscale 2026. Il produttore di chip ha registrato ricavi trimestrali per 68 miliardi di USD, un aumento del 73% su base annua, calmando i timori degli investitori sulla sostenibilità della spesa per le infrastrutture IA.

Il report ha spinto al rialzo il Nasdaq 100 di 351 punti e l’S&P 500 di 56 punti, riaccendendo un ambiente risk-on che storicamente favorisce l’azione dei prezzi di Bitcoin. Poiché Bitcoin funge frequentemente da proxy di liquidità per il sentiment tecnologico globale, la correlazione rimane un fattore critico per i trader a breve termine.

La performance di Nvidia ha apparentemente convalidato la tesi strutturale del settore tecnologico. Come notato in recenti analisi di mercato, i risultati dell’azienda hanno agito da barometro per il trading alimentato dall’IA, ripristinando la fiducia nell’allocazione di capitale nel settore tech e supportando indirettamente gli asset di rischio come le criptovalute.

Analisi tecnica Bitcoin: BTC USD può sostenere i 70.000 USD?

Dal punto di vista tecnico, il recupero dei 68.000 USD è uno sviluppo significativo. L’asset ha stabilito una struttura di minimi crescenti dopo la difesa della zona di supporto a 60.000 USD, un livello che gli analisti tecnici hanno indicato come critico per il trend rialzista a lungo termine. Mantenendosi sopra i 68.000 USD, Bitcoin sta ora testando i limiti superiori del suo intervallo di consolidamento plurisettimanale.

Anche gli indicatori di momentum si stanno riprendendo dalle condizioni di ipervenduto. Solo pochi giorni fa, le metriche del prezzo BTC USD suggerivano un esaurimento della pressione di vendita, con alcuni oscillatori che mostravano segnali di profondo valore. Come notato in analisi precedenti, quando l’RSI di Bitcoin tocca livelli di valore profondo, spesso precede una inversione verso la media, che sembra materializzarsi nella sessione attuale.

La resistenza immediata si trova ora tra 69.500 USD e 70.000 USD. Una chiusura giornaliera sopra questa zona confermerebbe un breakout di BTC, invalidando la tesi ribassista di una formazione di massimi decrescenti. Al contrario, il mancato mantenimento dei 68.000 USD potrebbe vedere il prezzo testare nuovamente la zona di liquidità intorno ai 65.000 USD.

BTC USD rimbalza verso i 70.000 USD spinto dagli utili di Nvidia, trainando le prevendite Layer 2 come Bitcoin Hyper

Infine, Bitcoin ha messo in atto un forte recupero, con un aumento di oltre il 7% dopo essere sceso sotto i 63.000 USD all’inizio della settimana. Il rally ha ripulito l’eccessiva leva ribassista e segnalato un potenziale cambiamento strutturale. BTC USD oscilla ora tra 67.000 USD e 68.500 USD, testando la barriera psicologica dei 70.000 USD. Un superamento di questo livello potrebbe dare sollievo ai tori verso la fine di febbraio 2026.

Il catalizzatore principale è derivato dall’ottimo report sugli utili del quarto trimestre dell’anno fiscale 2026 di Nvidia, rilasciato il 25 febbraio, che ha mostrato ricavi record per 68,1 miliardi di USD (in crescita del 73% su base annua) e un EPS rettificato di 1,62 USD, superando le stime. I ricavi dei data center hanno raggiunto i 62,3 miliardi di USD (in crescita del 75%), rafforzando la fiducia nella domanda sostenuta di infrastrutture IA. Ciò ha spinto gli indici tech e si è riflesso nelle criptovalute, dove Bitcoin spesso agisce come un proxy ad alto beta.

A beneficiare di questo rinnovato hype nel mercato sono progetti come Bitcoin Hyper (HYPER). HYPER si sta proponendo come una soluzione Bitcoin Layer 2 all’avanguardia, integrando la Solana Virtual Machine (SVM) per una scalabilità ad alta efficienza pur preservando la sicurezza di Bitcoin. Il progetto consente transazioni BTC rapide e a basso costo, staking con premi fino al 37% APY, strumenti DeFi come DEX e dApp on-chain per pagamenti, meme coin e NFT.

Utilizza rollup (optimistic e ZK) e sidechain per raggruppare le transazioni, con un bridge canonico per depositi/prelievi BTC trustless: verifica tramite smart contract SVM e regolamento su Bitcoin L1.

HYPER ha raccolto oltre 31 milioni di USD, con i token a 0,0136762 USD nella fase attuale e aumenti pianificati in futuro. I listing sugli exchange sono previsti per il 2026.

Mentre i risultati di Nvidia convalidano la crescita tecnologica e Bitcoin elimina l’eccesso ribassista, innovazioni Layer 2 come Bitcoin Hyper offrono un’esposizione precoce a una maggiore utilità di Bitcoin prima di un’adozione più ampia.

