AIトークンが30％近く下落｜プレセールが好調なDOGE銘柄とは

AI関連トークンは11月、壊滅的なダメージを受けて、30%近く急落しました。

そんな中、新しいミームコインであるMaxi Doge（MAXI）は、実施中のプレセールに大規模な資金が集まっており、市場で話題になっています。

暗号資産（仮想通貨）はここ数日で、市場センチメントが回復しつつあり、Maxi Dogeのような新興銘柄に資金が流れやすくなっているため、さらなる資金調達が期待されています。

市場の予想に反してAI関連トークンは下落

ここ数週間で、AIトークン市場には大規模な投資資金が流入しました。

例えば、新しいAIヘッジファンドが3000万ドルを調達した他、ジェフ・ベゾス氏がCEOを務める新興AI企業、Project Prometheusも62億ドルの巨額資金を確保しています。

通常であれば、これほどの規模のニュースは、AIやAI関連トークン市場を押し上げるはずですが、その結果は真逆のものとなり、多くのAIトークンの価格が下落しました。

同市場の時価総額は、200億ドルにまで減少しており、11月から12月にかけて、33%の大幅な下落を記録しています。

12月に入ってから回復傾向にある仮想通貨市場ですが、AIトークン市場に再び活気が戻るかという点については、専門家の間でも意見が分かれています。

マスク氏が支持したドージコインの精神を受け継ぐMaxi Doge

AIトークン市場の今後に注目が集まる中、力強さとミームの拡散力を兼ね備えたプロジェクトとして、Maxi Dogeが話題になっています。

このミームコインは、イーロン・マスク氏も支持するドージコイン（DOGE）にインスパイアされた銘柄で、DOGEが築き上げてきたミーム文化を受け継ぐ姿勢を示しています。

ドージコインはかつて、王者ビットコインに挑む挑戦者として、予想外の注目を集めました。

マスク氏は、そのエネルギーに惹きつけられ、同氏がCEOを務めるテスラ社の一部支払いにDOGEを導入するなど、ドージコインの価格上昇に貢献してきました。

しかしながら、DOGEは現在、現物ETFの取引が開始されたことで、機関投資家向けの商品になりつつあり、真面目な仮想通貨に対抗するという従来のコンセプトが揺らいでいます。

Maxi Dogeは、ドージコインに求められている熱狂的なミーム文化を取り入れ、ハイリスク・ハイリターンを求める投資家を対象にして、レバレッジ1000倍を目標に掲げています。

開発チームは、先物取引に特化した取引プラットフォームを公開する計画を発表しており、積極的なパートナーシップ締結を進めるとしています。

MAXIのプレセールは好調、すでに6億円を調達

Maxi Dogeのエコシステムで基軸通貨として扱われるMAXIは、現在プレセールで販売されていますが、すでに425万ドル（約6億6300万円）の調達に成功しています。

ドージコインの今後を担うMAXIに、期待感を示す大口投資家も増えており、11月22日には、1万ドル（約155万円）相当の購入が確認されました。

MAXIを保有すると、前述した取引プラットフォームの利用ができるだけでなく、開催が予定されている報酬付きイベントへの参加権も付与されます。

また、すでに稼働しているステーキング機能にMAXIをロックすると、最大年利72％で受動的な報酬が付与されます。

一部の投資家は、Maxi DogeはDOGEのエネルギーをさらに増幅させるとして、強気な価格予測を行っており、その将来性を高く評価しています。

