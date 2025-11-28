12月バイナンス上場期待のアルトコイン3選｜80%急騰銘柄など

This content is provided by a sponsor

海外の暗号資産（仮想通貨）アナリストは、2025年12月にバイナンスへの新規上場が期待される注目のアルトコインに関する分析を公表しました。

中小規模のトークンにとって、世界最大級の取引所バイナンスへの上場は状況を一変させる可能性があります。

24時間で80%急騰、MYXの上場期待

12月のバイナンス上場候補として最も注目されているアルトコインの一つが、分散型取引所（DEX）プロジェクトのMYX Finance（MYX）です。

同銘柄はバイナンスのAlphaボードで上位に位置しており、同グループ内で最大の時価総額となる約5億7100万ドルを誇っています。

現在はBitgetやGateなどで現物取引が可能で、日足チャートでは11月初旬から続く上昇チャネル内で推移中です。

過去1ヶ月では約5.7%の下落を記録していますが、3ヶ月間で見ると115%以上の上昇を維持しています。

テクニカル分析によると、価格がフィボナッチレベルの0.618に相当する3.05ドルを超えれば、チャネル上限への到達を試みる可能性があるとのことです。

一方で、2.59ドルのサポートを守れなければ構造が弱まり、2.31ドルまで下落するリスクも指摘されています。

バイナンスへの正式上場が実現すれば、価格が急激に反応する展開が期待できます。

高速EVMチェーン、アルトコインMonadも浮上

2つ目の注目アルトコインは、高速EVMチェーンとして知られるMonad（MON）です。

同銘柄は11月24日に複数の中央集権型取引所（CEX）で上場されたばかりで、CoinbaseやBybitなどでの広範な取り扱いが始まっています。

特筆すべきは、バイナンスが最近MONの無期限契約をプレマーケットモデルから標準的なモデルへと変更した点です。

これは複数の主要取引所から信頼できる価格データを取得できるようになったことを意味しており、十分な外部流動性があることを裏付けています。

4時間足チャートでは、MONが勢いを取り戻すために0.049ドルの回復が必要な状況です。

強気派の勢いは一時的に弱まっていますが、バイナンス上場への期待が再燃すれば価格を押し上げる可能性は十分にあります。

逆に0.040ドルを割り込むと、0.033ドルへの下落が予想されるため、このラインは重要なサポートとして機能するでしょう。

KuCoinへ上場、1800万ドル調達のBESTも有力

大手取引所への上場候補がアルトコイン市場を賑わせる中、Web3インフラの中核を担うウォレット関連銘柄も急速に存在感を高めています。

今すぐチェックすべきなのが、次世代型非保管型ウォレット「Best Wallet」のネイティブトークンであるBest Wallet Token（BEST）です。

BESTは11月28日に大手取引所KuCoinへの上場を果たしました。

仮想通貨プレセールでは5万5000人以上の投資家から約1800万ドルを調達しており、ウォレット関連プロジェクトとしては最大規模の資金調達となっています。

注目すべきは、上場直前にも大口投資家からの資金流入が続いている点です。

過去12時間だけでも8万4560ドル、5万9344ドルといったクジラによる大型購入が確認されており、市場からの期待値の高さがうかがえます。

BESTトークンの総供給量は100億枚で、マーケティングに35%、プロダクト開発に25%、エアドロップに10%、ステーキング報酬に8%が配分されています。

保有者は取引手数料の割引や高いステーキング報酬を享受できるほか、アプリ独自の「Upcoming Tokens」機能を通じて将来有望なプレセール銘柄への早期アクセス権も得られます。

Best Walletは60以上のブロックチェーンをサポートし、330の分散型取引所と30のクロスチェーンブリッジを通じた深い流動性ルーティングを採用しています。

セキュリティ面ではFireblocks MPC-CMP技術を導入し、機関投資家レベルの安全性を実現しました。

KuCoin上場を皮切りに、今後は他の主要取引所への展開も期待されています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。