アンタルファ子会社、1.3億ドル相当のトークン化ゴールド購入

アンタルファの子会社が約1億3400万ドル相当のトークン化ゴールドXAUTを購入.

法定通貨の不安定性へのヘッジと、ポートフォリオへのブロックチェーン資産統合が目的.

デジタル資産への戦略転換を反映し、社名を「Aurelion Inc.」に変更する.

金融サービス企業アンタルファの子会社であるプレステージは14日、1億3400万ドル相当のトークン化ゴールドを購入した。

プレステージが取得したのはテザー・ゴールド（XAUT）で、購入価格は1ユニットあたり4021.81ドルとなった。

トークン化ゴールドへの大規模な資金流入

各XAUTトークンは、スイスの金庫に保管されたロンドン貴金属市場協会認定の金1トロイオンスの所有権を表す。

オーレリオンは10月13日からナスダックでAUREのティッカーシンボルで取引を開始しており、ナスダック初のテザー・ゴールド・トレジャリーとなった。

この取引は、2025年におけるトークン化された現実世界資産（RWA）への最大級の機関投資の一つとなる。

同社は今回の動きを、法定通貨の変動に対するヘッジであり、ブロックチェーン基盤の資産を伝統的なポートフォリオに統合する戦略の一環だと説明している。

購入資金は、10月10日に完了した1億5000万ドルの資金調達から充当された。

この資金調達には約1億ドルの私募増資と5000万ドルの3年間のシニアデット・ファシリティが含まれる。

アンタルファは4300万ドルの投資でこの資金調達を主導し、オーレリオンの支配的議決権を取得した。

機関投資を後押しする市場環境

今回の決定を後押しした要因として、トークン化RWAへの需要加速が挙げられる。

金は1970年代後半以来最強の年間上昇を記録しており、最近1オンスあたり4100ドルを超える史上最高値を更新。

年初来で57%以上の上昇となっている。

オーレリオンのビョルン・シュミットケ最高経営責任者は、この取引がオーレリオンとトークン化ゴールドのより広範な採用にとって画期的なマイルストーンになると述べた。

物理的な金の安定性とブロックチェーンの効率性と透明性を融合させることで、現代のデジタルトレジャリーが何であるかを再定義していると説明している。

XAUTは将来性が高いイーサリアム（ETH）のブロックチェーン上で数分以内に決済が完了し、24時間365日の流動性を実現する。

この構造は、日次のオンチェーン検証、規制遵守、利回り創出の可能性を提供すると同社は強調している。

テザー社は取引の完了を確認しており、金はスイスの施設でLBMA基準のバーとして物理的に保管されている。

2020年のローンチ以来、XAUTは約7トンの物理的な金の裏付けを蓄積している。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。