エイプコイン、ソラナへ参入｜イーサリアムからの戦略転換

エイプコインがイーサリアム基盤からソラナブロックチェーンへエコシステムを拡大.

ソラナの高速処理と低手数料を活用し、ガバナンストークンから文化的トークンへの転換を目指す.

Jupiterなどの主要DeFiプロジェクトとの提携も発表し、クロスチェーンでの活用を促進する.

エイプコイン（APE）は10日、エコシステムをソラナ（SOL）ブロックチェーンへ拡大することを正式に明らかにした。

この動きは、イーサリアム（ETH）基盤からの戦略的な転換を示している。

今回の拡大は、8月31日に初めて公開されたRapid ApeCoin Integration Deployment戦略の一環だ。

ApeCoin DAOによると、この目的はエイプコインを単なるガバナンストークンから、より広範な実用性を持つ文化的トークンへと変革することにある。

ソラナ進出の背景と目的

今回の統合は、ソラナの持つ高い処理能力と低い取引手数料を最大限に活用する。

ソラナは毎秒数千件の取引を処理でき、手数料はわずか数セントだ。

これは、ブロックチェーンのユーザビリティにおける長年の課題に対応するものだ。

公式情報筋は、エイプコインがソラナへ拡大した主な理由は、ソラナの高い取引速度、著しく低い取引手数料、そして堅牢なスケーラビリティを活用するためだと述べている。

この拡大は特に、Bored Ape Yacht Clubエコシステムのユーザー体験向上を目的としている。

イーサリアムのネットワーク混雑やピーク時の高いガス代によって制限されていた、より効率的で頻繁な対話が可能になる。

ソラナ選択の要因とDeFi連携

エイプコインがソラナを選択した背景には、イーサリアムのスケーラビリティ問題と高い手数料がある。

活発なNFTやゲームエコシステムには、高速で安価なトランザクションが不可欠だが、イーサリアムではそれが障壁となっていた。

対照的に、ソラナは1秒未満の取引時間と無視できるほどの手数料を提供し、大規模なNFT発行や取引に適している。

また、ミームコインおすすめのボンク（BONK）のようなの成功が示すように、ソラナには活発なWeb3コミュニティと開発者が既に存在している。

NFT分野での激化する競争に対応する戦略的な選択となった。

エイプコインはソラナのJupiterなど主要DEXとの統合を進め、DeFi分野での連携を強化する。

また、相互運用性ツールの開発に約2.9億円を投じ、イーサリアムとソラナ間で資産が相互作用する道筋を確保している。

エイプコインは、イーサリアムの基盤を維持しつつ、ソラナのユーザーベースを活用し、両エコシステムの相乗効果を狙っている。

