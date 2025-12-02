ビットコインに弱気なシグナル｜44億円を調達した関連銘柄とは

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）の恐怖と貪欲指数は2日、16の極度の恐怖を示しており、弱気なセンチメントが広がっています。

特に、ビットコイン（BTC）の価格は過去1ヶ月で10万ドル台から8万ドル台へ暴落しており、一部専門家は弱気シグナルを出しています。

そんな中、ビットコインのレイヤー2を開発するBitcoin Hyper（HYPER）には、大規模な資金が流入しており、今後の成長に期待が高まっています。

ビットコインが危険ゾーンに突入、警戒感が高まる

ビットコインは1日、アジア市場の取引開始時に、大規模な生産が行われたことが引き金となり、一時8万4000ドル台まで急落し、危険ゾーンに突入しました。

11月末の時点では、ビットコインは9万1000ドルまで回復していましたが、その後わずか数時間で、6億4600万ドル以上のレバレッジポジションが強制清算され、BTCの下落が加速しました。

また、この売り圧力によって、ファンディングレートもマイナス圏に入り、デリバティブトレーダーもポジション解消を余儀なくされ、市場のボラティリティがさらに高まりました。

マクロ環境でも、日本の利上げ観測の高まりを受けて、一部でリスク回避姿勢が強まり、投資家がハイリスク資産から一斉に手を引いたことも、ビットコインの下落に拍車をかけました。

アナリストのNorthstar Charts氏が共有したチャートによると、ビットコインの月足MACDはベアクロスを形成しており、テクニカル指標も大きな弱気シグナルを示しています。

過去のデータを見てみると、2018年と2022年に発生した深刻な弱気相場において、同様の動きが確認された後、数ヶ月にわたるビットコインの下落相場が続いたため、冷却期間が長期化する可能性が高いと予想されています。

ビットコインの課題解決を目指すBitcoin Hyper

ビットコインは、そのスクリプト言語がチューリング非完全であるため、複雑なアプリ操作を実行できません。

これは、攻撃ベクトルを最小限に抑え、合意形成を簡素化し、破滅的なバグを防ぐために、意図的に設計されており、ビットコインの高度なセキュリティ環境の基盤となっています。

しかしながら、こういった設計によって、ビットコインチェーンで大量の取引を処理することが難しく、BTCはこれまで長期的に保有するのに適した資産として扱われてきました。

一方でソラナ（SOL）は、DeFiやゲームなどのアプリに必要な速度と、低コストな取引環境を提供しています。

Bitcoin Hyperは、これら2つのチェーンのメリットを融合し、ソラナの仮想マシン（SVM）を搭載したビットコインのレイヤー2を開発しています。

このレイヤー2では、アプリの操作はソラナを通じて実行され、決済はビットコインに紐づけられるため、取引環境を改善しながら、セキュリティレベルを高度に保つことが可能です。

ユーザーが保有するBTCは、ブリッジを通じてビットコインのベースレイヤーにロックされ、ラップ版BTCがBitcoin Hyperのレイヤー2上で発行されます。

これにより、SVMを活用したアプリ間で、ラップされたBTCの自由な移動が可能になります。

その結果、ビットコインがあらゆるアプリのデフォルト通貨となり、使える資産として取引が活発になることが予想されています。

仮想通貨プレセールで44億円調達、大口投資家もHYPERを大規模購入

Bitcoin Hyperの基軸通貨であるHYPERは現在、仮想通貨プレセールで販売されていますが、すでに2880万ドル（約44億円）の資金を調達しています。

プレセール開始以来、支持は拡大しており、2ヶ月連続で大口投資家（クジラ）が大規模な買い注文を行い、大量のHYPERポジションを積み上げています。

ある大口投資家は10月に、83万3000ドル（約1億2900万円）相当を、別の投資家は11月、約50万ドル（約7750万円）相当のHYPERを購入しました。

HYPERは、ETHがイーサリアムチェーンを支えるのと同様に、ガス代の支払いや、SVM環境での取引の促進、ステーキングによるネットワーク保護など、重要な役割を担っています。

そのため、Bitcoin Hyperのエコシステムが拡大し、より多くのアプリがラップ版BTCを基盤とするようになれば、それに伴ってHYPERの需要も拡大していくでしょう。

最新の開発アップデートにおいて、チームは性能ベンチマークを公開しました。これは、Bitcoin Hyperがビットコインのレイヤー1に紐づけられながらも、リアルタイムにアプリ性能を提供できることを実証するものです。

Bitcoin Hyperのエコシステムが市場に普及していけば、これまでウォレットに眠っていた数十億ドル規模のBTCが、実用的な資産へと進化する可能性があります。

これはビットコインの16年の歴史上かつてなかったことであり、この展望こそがHYPERが投資家の注目を集める理由となっているのです。

