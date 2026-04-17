バイナンスJP、クレカの新規入会キャンペーン開始｜BTC報酬

Key Notes

バイナンス・ジャパンはクレジットカードの新規入会キャンペーンを開始した.

条件を満たした先着1,500名に1,650円相当のビットコインが付与される.

日常利用でBNBが還元され、初心者の仮想通貨保有体験を促進する.

国内暗号資産（仮想通貨）取引所のバイナンスジャパンは16日、同社のクレジットカードにおける新規入会キャンペーンを開始した。

先着1500名にビットコインを付与

今回のキャンペーンは、指定された期間中に同社が発行する「バイナンスジャパンカード」新規申し込みを行い、合計1万円以上を利用したユーザーが対象となる。

条件を満たした先着1,500名に対して、1,650円相当の仮想通貨が付与される。報酬として受け取れる銘柄は、まずビットコイン（BTC）が対応している。

将来的には、イーサリアム（ETH）などの他の銘柄も対象になる可能性がある。

この1,650円という金額は、同カードの2年目以降の年会費と同額に設定されている。ユーザーが実質的に年会費無料でカードを継続利用できるよう促す、戦略的な設計となっている。

キャンペーンの対象となるのは、開始時点でカードを保有していない新規ユーザーに限定される。条件を達成すると、キャンペーン終了後30営業日以内にアプリ内のリワードハブへビットコインが付与される。

キャンペーンに参加するためには、いくつかの手順を順番に踏む必要がある。まず公式アプリでアカウント登録と本人確認を完了させ、専用ページからカードを申し込む。

その後、カードの発行承認を経て期間内に規定額を利用することで条件達成となる。

先着順となっているため、確実な報酬獲得には早期の参加が鍵となる。

日常生活と仮想通貨の融合を目指す

バイナンスジャパンカードは、ライフカードと提携して発行されるJCBブランドのクレジットカードだ。

最大の特徴は、日常のショッピング利用額に対して1.6%相当のバイナンスコイン（BNB）が自動的に還元される点にある。

国内外のJCB加盟店で広く利用することができ、普段の生活の中で無理なく活用できる。日常の買い物を通じて仮想通貨が自動的に積み立てられる仕組みを採用している。

同社は仮想通貨と日常生活のシームレスな接続を推進し、利用者の裾野を広げる狙いを持っている。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。