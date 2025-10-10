バイナンス、ミームコイン取引特化の新機能Meme Rushを導入

Key Notes

バイナンスウォレットがミームトークン専用プラットフォームMeme Rushを開始した.

ボンディングカーブモデルを採用し、公正で透明性の高いトークン発行を目指す.

BNBチェーン市場では、新機能の導入により大規模な資金移動と価格変動が発生している.

バイナンスウォレットは8日、ミームトークンプロジェクトの発見と参加を目的とした専用機能Meme Rushを開始した。

この新プラットフォームは、バイナンスウォレット利用者に特化しており、Four.Memeとの提携を通じて提供される。公正で透明性の高いトークン発行を目指している。

公正な取引環境を構築

Meme Rushは、ボンディングカーブと呼ばれる仕組みを採用し、トークンのライフサイクルを管理する。

これにより、新規発行時と最終処理段階において、公正なアクセスが保証される。

この初期段階では、トークンは譲渡不可能で、認証済みのキーレスウォレット利用者のみがアクセスできる。バイナンスウォレットの先行利用者は、供給量と価格がボンディングカーブモデルに従う中でトークンを手に入れられる。

この構造化されたアプローチは、将来性の高いミームコインを取引するための、より透明で公正、かつボットのいない環境を作ることを目的としている。

トークンが時価総額100万ドルなどの節目に達すると、流動性が分散型取引所（DEX）に移され、完全な取引が可能になる。

BNBチェーン市場への影響と市場の反応

Meme Rushの開始は、BNBチェーンの暗号資産（仮想通貨）エコシステム全体に大きな市場変動を引き起こした。

プラットフォームで最初に発行されたトークンの一つであるBNBHOLDERは、1時間以内に時価総額1億6,900万ドル、取引高1億6,000万ドルに達した後、急落した。

このプラットフォームの導入は、既存のミームコインから新プロジェクトへと資金が流れるキャピタルローテーション効果を生み出している。

BNBチェーンでは1日で3万3,000以上の新規トークンが生まれ、取引高は100億ドルに達したが、既存の仮想通貨は不安定化した。

市場アナリストは、Meme Rushが公正さをもたらす一方で、急激な資金移動を誘発していると指摘する。

結果として、BNBチェーン上の既存ミームコインは30%以上下落するなど、セクター内での価値の再分配が進んでいる。

利用者には、イベント期間中にMeme Rush対象トークンの取引で4倍のポイントが付与されるなどのインセンティブも提供される。

