BingXで最大6,000USDTをゲットできる特別ボーナスが実施中

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）取引所の中でも、グローバルで急成長を遂げている BingX（ビンエックス） が、驚きのボーナスプログラムを展開しています。

新規登録者はもちろん、すでに取引を行っているユーザーも対象となる今回のキャンペーンは、最大で 6000USDT（約90万円相当） を受け取れるチャンス。

この記事では、報酬の仕組みや参加方法、BingXならではの魅力をわかりやすく紹介していきます。

BingXのキャンペーン内容詳細 新規登録者向けの初期ボーナス（最大1,500USDT） BingXに初めて登録するユーザーは、簡単なステップを完了するだけでボーナスを獲得できます。 アカウント開設： 最大30USDTのミステリーボックスをゲット。 本人確認（KYC）： 最大500USDTを獲得。

初回入金： 最大500USDTを受け取り。

初回取引： 最大500USDTのボーナスを取得。 これらのタスクをすべてクリアすることで、合計で最大1,500USDTが手に入ります。 取引量に応じた追加ボーナス（最大5,000USDT） 初期タスクを完了したユーザーは、取引活動に応じてさらに大きなボーナスを獲得できます。 例：100 USDT入金＋500 USDT取引量 → 10 USDT

例：10万USDT入金＋1500万USDT取引量 → 5,000 USDT 入金額と先物取引量が増えるにつれて、もらえるボーナス額も段階的に増加します。この追加ボーナスは最大5,000USDTに達し、初期ボーナスと合わせると、特典の総額は最大6,000USDT相当になります。 このキャンペーンは、プレセール仮想通貨取引初心者から、活発にトレードを行う経験者まで、すべてのユーザーに収益を増やす機会を提供します。 アドバンスドゾーン収益 さらに「アドバンスドゾーン」では、キャンペーン上限とは別枠で追加特典が提供されます。 200 USDT入金で2 USDTバウチャー

累計スポット取引500 USDTで2 USDTバウチャー

定期的に更新される仮想通貨エアドロップ このアドバンスドゾーンの特典は、メインのボーナスプログラムの対象外であるため、ユーザーはすでに受け取った6,000 USDTのボーナスに加えて、さらに利益を増やすことが可能。 日々の取引やプラットフォーム利用を通じて、継続的に収益の機会を探せるのが大きな魅力です。 BingXのキャンペーンを見てみる

BingXとは？世界100カ国以上で利用される人気取引所

BingXは2018年に設立された海外のおすすめ仮想通貨取引所で、現在は 100カ国以上で数百万人のユーザー に利用されています。

ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、ソラナ（SOL）などの主要銘柄に加え、新興トークンやプレセール通貨まで幅広く取り扱い、1,000種類以上の銘柄 に対応しているのが大きな特徴です。

さらに、以下のような多彩なサービスを展開しています。

スポット取引：おすすめ仮想通貨をそのまま保有する取引

先物取引（デリバティブ）：レバレッジをかけて大きな利益を狙える取引（最大125倍）

コピー取引：経験豊富なトレーダーの取引を自動的に反映できる人気機能

ステーキング：保有通貨を預けて利回りを得る仕組み（ETHで1.3〜10%、SOLで3〜20%）

エアドロップ：期間限定で仮想通貨を無料配布するイベント

このように、初心者からプロトレーダーまで幅広く対応しており、さらにUI（画面設計）も直感的で日本語にも完全対応しているため、日本の投資家からも注目されています。

BingXキャンペーン参加方法【手順3つでOK】

BingXの最大6,000 USDTボーナスキャンペーン参加は、初心者でも分かりやすい流れになっています。口座開設からボーナス受け取りまでスムーズに進められます。

ステップ1：アカウント登録と本人確認

まずはBingXの公式サイトから新規アカウントを作成します。

登録後、パスポートや運転免許証などを用いたKYC（本人確認）を完了すると、初期特典の条件を満たせます。

BingX公式サイトにアクセス 新規アカウントを作成 本人確認（KYC）を実施

ステップ2：入金と初回取引

本人確認が終わったら、取引口座へ入金を行います。その後、現物または先物の初回取引を行うことで、ボーナスがアカウントに付与されます。

指定された金額を入金 初回のスポットまたは先物取引を実行 最大1,500 USDTの初期特典を獲得

ステップ3：継続利用で追加報酬を獲得

取引量や入金額に応じて、さらに最大5,000 USDTの追加ボーナスが受け取れます。

加えて「アドバンスドゾーン」でエアドロップやバウチャーも手に入るため、継続利用が大きなカギとなります。

指定条件を満たす取引活動を行う 取引量に応じて段階的にボーナスを受け取る アドバンスドゾーンのタスクにも挑戦

上記の3ステップで、BingXの最大6,000 USDTキャンペーンをフル活用できます。

ぜひこのお得なBingX特別キャンペーンの機会に、スタートしてみてください。

BingXのキャンペーンを見てみる next

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。