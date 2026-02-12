ビットコインの底値は5万4000ドルか、価格変動を支えるインフラに投資すべきか

ビットコイン（BTC）は6日、2024年以来の安値となる6万132ドル（約926万円）まで下落しました。これは、木曜日に重要なサポートラインである7万ドル（約1078万円）を割り込んだことで売りが加速したためです。

個人トレーダーや著名な暗号資産（仮想通貨）の専門家が下落継続を警告する中、市場はこのサイクルを消化しようとしています。底値を拾うべきか、それとも「Bitcoin Hyper（HYPER）」のようなインフラ銘柄を蓄積するのが現実的かという疑問が生じています。

Bitcoin Hyperは、BTCの「有機的なユースケース」を開発しています。これは、映画「マネー・ショート」で有名な投資家マイケル・バーリ氏が最近警告した「死の連鎖」につながりかねない、有用性の欠如という課題に対処するものです。

この有機的なユースケースは、BTCが真の通貨として機能する環境から生まれます。高速決済だけでなく、超高速データ転送もサポートするアプリケーションを通じて取引を可能にします。

この新しいアプローチでは、Solana Virtual Machine（SVM）をビットコイン上の実行レイヤーとして初めて統合します。

これにより、エコシステム内で最も高速かつ安全なアプリケーションへの道が開かれます。これまでにBitcoin Hyperは、この有望な未来を支援する初期投資家から3130万ドル（約48億2000万円）の資金を調達しています。

しかし、新規投資家が参加できる現在の資金調達ラウンドは、わずか2日で終了します。0.0136751ドル（約2.1円）という現在のトークン価格は、次のラウンドで上昇する予定です。

6万ドル以下へのさらなるBTC下落に関するコンセンサス

ビットコインは最近6万4000ドル（約985万円）付近まで回復しましたが、急激な下落は投資家の自信を揺るがしました。

このボラティリティ（価格変動）は特に重要です。最近の7万ドル（約1078万円）割れは、ビットコインにとって15か月ぶりの水準であり、強気相場による1年以上の利益を事実上帳消しにしたからです。

アナリストのRekt Capital氏によると、ビットコインは弱気な加速局面に突入しています。

テクニカルチャートは2022年初頭を彷彿とさせるパターンを示しており、当時は下降トレンドラインの突破に失敗し、37.45%の暴落を招きました。

2026年2月にも同様の拒絶が見られ、19.01%の下落の可能性を示唆しており、5万4000ドル～6万ドル（約831万円～約924万円）の範囲への移行を示しています。

ベテラントレーダーのピーター・ブラント氏もこの弱気な見通しを支持し、5万8000ドル（約893万円）への下落を予測しています。この目標値は200週移動平均線と一致するため、技術的に重要であり、ビットコインは大規模な調整局面において、この水準まで後退することがよくあります。

先週、価格が100週移動平均線を明確に下回ったことで、この下押し圧力は強まりました。

Polymarketの市場センチメントはこの高まる恐怖を反映しており、賭け手の81%がビットコインの6万ドル（約924万円）割れを予想しています。5万5000ドル（約847万円）割れの確率は12%急増し、現在は69%となっています。

2月6日の朝、ビットコインが一瞬6万ドル（約924万円）に触れたため、その特定の予測市場は現在「審査中」となっています。支払いを確定するための分散型解決プロセスが行われているためです。

前述のように、一般的な個人投資家にとって、これは難しいジレンマを生み出しています。ドルコスト平均法を続けて「落ちてくるナイフ」をつかむリスクを冒すか、売りが尽きて底値での一括投資のタイミングを待つかです。

しかし、単に価格変動に賭けるよりも戦略的な代替案があります。底値を追いかける代わりに、ネットワークの長期的な価値を支えるインフラ銘柄へのエクスポージャー（投資比率）を求めることができます。

これこそがBitcoin Hyperの核心的な使命です。ビットコインを単なる投機的な価値の保存手段ではなく、機能的な通貨としてより有用なものにすることに焦点を当てています。

なぜ賢明な資本はビットコインのインフラへシフトしているのか

馴染みのない方のために説明すると、Bitcoin Hyperはレイヤー2ソリューションです。これは単なる拡張機能ではなく、ビットコインに特別な目的を提供するために設計されています。

ビットコインの元のコードでは不可能な取引空間を作り出すことでネットワークの機能を拡張します。業界最速のデータ処理エンジンであるSVMを統合することで、これを実現しています。

その結果、Bitcoin Hyperはビットコインの高速急行レーンとして機能します。理論上の限界として、1秒あたり100万件のトランザクションを処理する能力を持っています。

この背後にあるアーキテクチャは、安全かつシームレスであるよう綿密に設計されています。カノニカルブリッジを使用しており、これは安全な保管庫のように機能します。

メインチェーン上でネイティブBTCをロックすると、ブリッジがレイヤー2上でSVM互換の同一バージョンを鋳造し、これが事実上の交換媒体として使用されます。

プロセスを確実なものにするため、ネットワークはZKプルーフ（ゼロ知識証明）を使用しています。これは数学的な誠実さのバッジのようなもので、人間の仲介者を必要とせずにすべての取引を検証します。

超低遅延を維持するため、Bitcoin Hyperチームは最近のアップデートで、当初は単一のシーケンサーを使用する計画です。

これを非常に効率的な航空管制官と考えてください。トランザクションを整理、束ね、優先処理することで、待ち行列で滞留しないようにします。

しかし、長期的な目標は依然としてこの役割を分散化することです。ネットワークが完全に確立された暁には、コミュニティ主導のシステムへと移行します。

調査チームは「速度よりも正確性」を優先しています。これは、ネットワークが信じられないほど高速であっても、ビットコインメインネットとSVMエコシステム間のあらゆる相互作用が二重チェックされ、完全なセキュリティが確保されることを意味します。

Interoperability isn't just about moving assets; it defines trust. Bitcoin Hyper looks beyond bridges, prioritizing verifiable, trust-minimized cross-network interaction over fast but fragile connections.

最終的に、Bitcoin Hyperはハイブリッドアプリケーションの基盤を構築しています。Solanaの稲妻のような速度を提供しつつ、ビットコインの「ゴールドスタンダード」なセキュリティに支えられたアプリです。

ブロックチェーンのトリレンマ（速度、セキュリティ、分散化のバランス）への対処を目指すことで、投資家にBTCを活用する方法を提供できるかもしれません。単にBTCを遊ばせておく必要はなくなります。

これにより、市場の低迷時に価格の緩衝材が生まれる可能性があります。大幅なドローダウン（下落）を抑えつつ、より持続的な価格上昇につながるかもしれません。

HYPERトークンの役割および入手方法

ビットコインがこの新しいエコシステムの礎石となるにつれ、HYPERトークンはそれを完成させる上で極めて重要な役割を果たします。

プレセールの購入総額が3130万ドル（約48億2000万円）に近づく中、投資家は割引価格でHYPERトークンを取得する機会を捉えています。プレセールが終了し開発が加速すれば、エコシステム内での利用や開発を望む人々によって、有機的な需要の増加が予想されます。

HYPERトークンは複数の重要な機能を果たします。BTC取引のガス代（手数料）として機能し、ステーキング通貨となり、間もなくガバナンス機能も提供される予定です。ラップドBTCと同様に、HYPERは幅広いユースケースを持っており、ネットワークの運営に不可欠です。

さらに、Bitcoin HyperがBTCの実質的な価値を取り込むことに成功すれば、HYPERトークンの需要も上昇するでしょう。それに伴い、価格も上昇する可能性があります。

時間があるうちに参加するには、Bitcoin Hyperのウェブサイトにアクセスしてください。SOL、ETH、USDT、USDC、BNB、またはクレジットカードでHYPERを購入できます。

Bitcoin Hyperは、最高の暗号資産およびビットコインウォレットの一つである「Best Wallet」を使用した接続を推奨しています。

HYPERはすでにBest Walletの「Upcoming Tokens（今後のトークン）」セクションにリストされており、トークン公開後の購入、追跡、請求が簡単に行えます。

