qONEがTGE後の安値から570%急騰し保ち合いへ｜スマートマネーが理想的なエントリーポイント

DEXTools上のqONE：0.00189ドル（約0.29円）の安値から0.013ドル（約2円）付近での保ち合いへ。パブリックセールの価格は0.01ドル（約1.55円）でした。

すべての新しいトークンは、TGE（トークン生成イベント）後に同じ試練に直面します。初期のボラティリティ（価格変動）やプレセール参加者による利益確定売りを経て、重要な問いが投げかけられます。価格が底を打つのか、それともゼロに向かって下落し続けるのかという点です。

qONEはこの問いに対して決定的な答えを出しました。TGE後の安値である0.00189ドル（約0.29円）を付けた後、価格は570%以上上昇しました。現在は0.012～0.014ドル（約1.86～2.17円）の範囲で推移しており、これはパブリックセール価格の0.01ドル（約1.55円）を十分に上回る水準です。

仮想通貨市場が今年最も低迷している時期における、取引開始数日でのこのような価格動向は偶然ではありません。これは実際の需要が限られた供給と出会った結果を反映しています。

プレセールを逃した人々にとって、現在の保ち合い期間は次の材料が出る前の魅力的なエントリーポイントとなる可能性があります。

チャートが示すもの

qONEの供給構造：10億枚の固定トークン、限定的なTGEロック解除、インフレなし。長期的な希少性を重視した設計。

TGE後の価格動向は、トークンの実際の市場強度を示す最も信頼できる指標の一つです。qONEの初動において際立っている点は以下の通りです。

安値からの強力な回復：0.00189ドル（約0.29円）から0.013ドル（約2円）以上への反発は、570%の回復を示しています。弱いトークンはこれほど回復せず、安値圏に留まる傾向があります。

パブリックセール価格以上での推移：qONEは、0.01ドル（約1.55円）のパブリックラウンド価格を上回る水準を維持しています。一般購入者は利益が出ている状態であり、これは取引開始1週目のトークンとしては稀です。

弱気市場での取引量：「恐怖・強欲指数」が恐怖の領域にあるにもかかわらず、健全な取引活動が見られます。人為的な価格吊り上げ（パンプ）ではなく、自然な関心が集まっています。

ラグプルのような挙動の不在：チーム保有分は6カ月のクリフ（権利確定待機期間）と24カ月のベスティング（権利確定期間）でロックされています。流動性は展開済みであり、監査可能な財務状況を持つ上場企業がプロジェクトを支援しています。

力強い上昇後の価格の落ち着きは、典型的な蓄積行動と言えます。これはプレセールのロック解除による初期の売り圧力が吸収され、市場が次の動きに向けて土台を固めていることを意味します。

ファンダメンタルズが価格上昇を支持する理由

4兆ドル（約620兆円）相当の暗号資産が量子コンピュータ攻撃に対して脆弱である。qLABSは2028年までに200億ドル（約3兆1000億円）相当の保護を目指す。

最初の週の価格動向だけが全てではありません。長期的な価値はファンダメンタルズ（基礎的条件）によって決まり、qONEはこの段階のトークンとしては非常に強固な基盤を持っています。

「qONE Security Protocol」は、主要なブロックチェーン上で稼働する初の特許取得済み耐量子インフラです。「IronCAP™」技術はすでに日立、PwC、Thales（タレス）によって実稼働環境で使用されています。

「L1 Migration Toolkit」は2026年3月末までのリリースが予定されています。これにより既存のブロックチェーンに対し、量子耐性のあるセキュリティへの移行経路が提供されます。

市場の状況もタイミングをより魅力的なものにしています。CoinMarketCap（コインマーケットキャップ）の「Quantum-Resistant（耐量子）」カテゴリーは成長を続けています。

Ethereum（イーサリアム）財団は、ポスト量子セキュリティを最優先の戦略的課題として宣言しました。ベンチャーキャピタルは2025年、量子関連プロジェクトに100億ドル（約1兆5500億円）以上を投資しています。

ナラティブ（物語）は構築されつつあり、インフラは稼働中です。しかし、qONEはその潜在能力の一部で取引されています。

プレセールの購入者は0.008～0.01ドル（約1.24～1.55円）で参入しており、すでに利益を得ています。現在の0.013ドル（約2円）付近での保ち合いは、次の材料が出る前に参入する機会を提供しています。

追加の取引所上場、「L1 Migration Toolkit」の立ち上げ、そして量子技術の物語が主流になる流れなどが控えています。ノイズの多い市場において、qONEのチャートは明確なストーリーを語っています。

すなわち、現在まさに蓄積が進んでいるということです。

