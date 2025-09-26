ビットコインのマイニング難易度が過去最高に｜採掘系ミームが浮上

2025年9月25日、ビットコイン（BTC）のマイニング難易度が過去最高を記録し、コストが高騰しています。
この状況を受け、新規参入が困難になる一方、新しいミームコインプロジェクトPEPENODE（PEPENODE）が登場しました。
PEPENODEは、従来の機材や電気代の競争とは異なり、マイニングをゲーム化された仮想体験として提供するものです。
There's no better feeling than mining a shiny new $PEPENODE ⛏https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/tj7IKDonp7
— PEPENODE (@pepenode_io) September 26, 2025
PEPENODEは、ミームコインのマイニングを高度な戦略ゲームへと転換させます。
プレイヤーは仮想の設備を構築し、ノードを最適に組み合わせることで報酬の最大化を目指します。
この画期的なプロジェクトはまだ初期のプレセール段階ですが、既に150万ドル近い資金調達に成功し、市場の期待を集めています。
現在のトークン価格は、取引所上場前の最安値の一つです。
対照的に、高騰を続けるビットコインのマイニング難易度は142.34Tに達し、産業規模の設備がなければ収益化はほぼ不可能です。
マイニングの状況は、ビットコイン今後の動向にも影響を与えます。
PepeNodeはこの現実を踏まえ、機材競争ではなく戦略性を重視しています。
PEPENODEトークンから始まり、将来的にはぺぺコイン（PEPE）など人気ミームコインも対象に加える計画です。
PEPENODEでは、全ユーザーが仮想空間からマイニング事業を開始します。
生産能力を持つデジタルノードを取得・強化し、戦略に応じて売却することも可能です。
最適なノード構成は高い報酬に繋がる一方、非効率な組み合わせは性能を低下させるため、試行錯誤が鍵となります。
このモデルの持続可能性を支えるのがデフレ型のトークノミクスです。
ノードがアップグレードされるたび、使用されたPEPENODEの70%が永久に焼却され、供給量が減少していきます。
確かに、セキュリティと分散化を担うビットコインのマイニングとは本質的に異なります。
しかし、PEPEが数千円を数億円に変えたように、ミームコイン市場は莫大な利益の機会を提供します。
なぜ今PEPENODEトークンを確保すべきでしょうか。
その理由は、このトークンが仮想マイニングゲームの中核通貨であり、ノードの購入やアップグレードに不可欠だからです。
アップグレードに使用されたトークンの70%は永久に焼却されるため、ゲームが成長するほど希少価値が高まるデフレモデルが長期的な価値を支えます。
価値の裏付けが強固なビットコインとは異なる魅力です。
さらに、保有者は年利913%という動的な利回りでトークンをステーキングでき、ゲーム公開前から報酬を蓄積できます。
プロジェクトのスマートコントラクトはCoinsultによる監査済みで、公式サイトから主要な仮想通貨やクレジットカードで購入可能です。Pepenodeを見てみる
Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。