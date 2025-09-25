イーサリアム、10月は絶好の買い場か？PEPE系ミームコインにも注目

This content is provided by a sponsor

イーサリアム（ETH）は25日、週間で-14.2%減少し、約3960ドル台で推移しています。

イーサリアムの10月の価格動向について、過去の季節的な傾向と、今年ならではの新たな要因が市場の注目を集めています。

本記事では、歴史的データを基に、来月予想されるイーサリアムの合理的な価格シナリオを考察します。

アルトコイン、イーサリアムの今後は？歴史的に静かな10月

歴史的にイーサリアムの季節性を見ると、9月は軟調、11月は力強い展開となる一方、10月はその中間に位置します。

チェーンのローンチ以来、10月のリターンの中央値は0.5%と、大きな価格上昇よりもレンジ相場が基本的なシナリオとなります。

ドルコスト平均法などで着実にポジションを構築している投資家にとっては、静かな月はむしろ好機です。

今年の10月は、過去よりも穏やかな月になる可能性を示す理由もあります。

2024年7月に米国でイーサリアムの現物ETFの取引が開始され、参加者の層が広がりました。

これにより、資産のボラティリティが通常より低くなる可能性があります。

一方で、チェーンの技術向上と大規模なユーザー参入が、イーサリアム今後の価格を押し上げます。

最新アップグレードPectraは処理能力を向上させ、ブラックロックなどの大手金融機関はトークン化にイーサリアムを利用し始めています。

技術の向上、アクセスの改善、そして大規模な新規ユーザーの参入は、アルトコイン代表格のイーサリアムへの需要を促進する強力な組み合わせです。

これらの状況から、10月は落ち着いてイーサリアムを蓄積し、11月に向けて備えるのが賢明と言えます。

新たなミームコイン おすすめのPEPENODE

このようにイーサリアム自体の基盤が強化される一方で、そのブロックチェーン上では新しい形のプロジェクトが次々と誕生しています。

特に注目されているのが、実用性を兼ね備えた次世代のミームコインおすすめ銘柄です。

その代表格がPEPENODE（PEPENODE）です。

このプロジェクトは、高価な機材や電気代を必要としない、マイニングして稼ぐというユニークなコンセプトを掲げています。

ユーザーはPEPENODEトークンで仮想のマイナーを購入し、ゲーム感覚でPEPENODEやぺぺコイン（PEPE）といった複数のミームコインを獲得できます。

さらに、プラットフォーム内で使用されたトークンの70%が永久に焼却される仕組みは、将来的な希少価値を高める要因として期待されています。

プレセールでは既に140万ドル以上を調達しており、初期の投資家からの関心の高さがうかがえます。

現在0.0010745ドルで、PEPENODEの購入は公式ウェブサイトから可能です。

ゲーミフィケーションと金融を融合させたPEPENODE今後の動向に注目が集まっています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。