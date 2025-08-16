ビットコインは今後も強気相場か｜100倍上昇も狙えるアルトコイン3選

This content is provided by a sponsor

ビットコイン（BTC）が過去最高値に迫る中、暗号資産（仮想通貨）市場全体の時価総額は4.13兆ドルに達しました。

連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ開始や、証券取引委員会（SEC）による一部アルトコインETFの承認観測から、この上昇は当面続くとみられています。

特に100倍上昇の可能性を秘めた銘柄として、トロン（TRX）、ステラルーメン（XLM）といった優良アルトコインが投資家の注目を集めています。

トロン：世界最大のステーブルコイン処理ネットワーク

ジャスティン・サン氏が創設したトロン（TRX）は、その強力なファンダメンタルズから、現在注目すべきアルトコインの一つです。

世界最大のステーブルコインであるテザー（USDT）の最大の処理ネットワークとして、日々数十億ドル規模の取引を処理しています。

この実績により、トロンは仮想通貨市場で最も収益性の高いチェーンの一つとなり、年間40億ドル以上の収益を生み出している状況です。

トロンはまた、毎日のトークン焼却により流通供給量を減少させており、仮想通貨の中でも特にデフレ銘柄として注目されています。

ステラルーメン：国際送金の革新プラットフォーム

ステラルーメン（XLM）は、力強いテクニカル指標が魅力の優良アルトコインとなっています。

日足チャートでは、強い上昇の後にフォーリングウェッジが形成され、これは強気のペナントパターンを意味するものです。

さらに、50日移動平均線と200日移動平均線が交差するゴールデンクロスも出現しており、テクニカルな買いシグナルとされています。

国際送金における低コストソリューションとして、ステラネットワークは多くの金融機関から採用が進んでいます。

このため、トークン価格は2024年の高値である0.6357ドル（約93円）に向けた強気のブレイクアウトが発生する可能性があります。

Bitcoin Hyper：ビットコインの今後と合わせて注目の次世代銘柄

これまでにご紹介した有望なアルトコインに加え、現在最も注目すべきプロジェクトとして、ビットコインの可能性をさらに押し広げるBitcoin Hyper（HYPER）が挙げられます。

このプロジェクトは、ビットコインが抱える取引速度の遅さや手数料の高さといった課題を解決するために開発された、革新的なレイヤー2ソリューションです。

ビットコインの強固なセキュリティを基盤としながら、ソラナ仮想マシン（SVM）を統合することで、スマートコントラクトの高速かつ低コストな実行を目指しています。

ホワイトペーパーによると、総供給量210億トークンという固定供給モデルを採用し、30%が開発、25%がマーケティング、30%が財務準備金として配分される予定です。

現在のプレセール価格は0.011500ドルからスタートし、段階的に価格が上昇する仕組みとなっています。

市場では一部でBitcoin Hyperは詐欺といった憶測も見られますが、プロジェクトは2つの独立したセキュリティ監査を完了しており、スマートコントラクトの透明性と安全性が確認されています。

Bitcoin Hyperの買い方については、公式ウェブサイトからETH、USDT、BNB、クレジットカードでの購入が可能となっています。

特にプレセール参加者向けには、高い利率のステーキング報酬が用意されており、初期からの貢献者に対して大きなメリットを提供している状況です。

Bitcoin Hyperの今後については、2025年第3四半期にメインネットローンチが予定されており、カノニカルブリッジの有効化によってBTCの入出金が可能になる計画です。

ビットコインエコシステムの次なる飛躍を牽引する可能性を秘めたBitcoin Hyperは、今後の強気相場において100倍上昇を狙う投資家にとって、見逃せない選択肢となります。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。