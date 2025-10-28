ビットコイン、10万ドル割れの可能性低下か｜SC銀予測

Key Notes

スタンダードチャータード銀行は、BTCが10万ドルを再び下回らない可能性を指摘.

米中貿易摩擦の緩和と機関投資家の資金流入が強気の背景にある.

年末の価格目標20万ドルを再確認し、10万ドルが強固な支持線になると分析.

スタンダードチャータード銀行のデジタル資産調査責任者であるジェフリー・ケンドリック氏は27日、ビットコイン（BTC）価格に関する見通しを大幅に修正した。

同氏は顧客向けメモで、米中間の貿易摩擦が継続した場合、ビットコインは一時的に10万ドルを割り込むと以前は予測していた。しかし、最近の動向がその見方を変えたと指摘。今週も良好なマクロ経済と地政学的な勢いが続けば、ビットコインは二度と10万ドルを下回らないかもしれないと述べた。

同氏は10月2日のメモで初めて示した年末のビットコイン価格目標20万ドルを再確認した。10万ドルという水準がビットコインが今後経験する最後の安値になる可能性が差し迫っていると付け加えた。

米中緊張緩和と機関投資家の資金流入が追い風に

米中間の緊張緩和が、ケンドリック氏の見通し修正の主な要因である。これが市場心理全体を押し上げている。

同氏は特に金を売り、ビットコインを買うという資金循環のパターンを指摘した。「貴金属の最近の売り越しは、主要な暗号資産（仮想通貨）価格の日中反発と時期が一致した」と述べ、このような循環がより頻繁になり、底値形成の兆候となると予想している。

ビットコインとマクロ経済リスク指標との相関性が高まるにつれて、ビットコインの成熟した金融資産としての地位は強化された。機関投資家の採用も加速しており、ビットコインETFへの純流入額は年末まで3カ月を残して500億ドル近くに達している。

ケンドリック氏は、年末までに少なくともさらに200億ドルのETF流入があれば、20万ドルの予測は達成可能だと見込んでいる。

テクニカル分析と市場心理も強気見通しを支持

テクニカル分析も強気の見通しを後押ししている。50週移動平均線は2023年初頭にビットコインが約2万5000ドルで取引されていた時から支持線として機能してきたという。

ケンドリック氏の分析時点で、ビットコインは約10万9800ドルで取引されており、前日比で約2%上昇した。貿易摩擦による不確実性の低下が、ビットコインのようなリスク資産への資金流入増加につながっていると強調し、投資家心理は力強い回復の兆しを見せている。

同氏はまた、現在の米国政府機関閉鎖は2018年から2019年の事例よりも重要性が高いと指摘する。ビットコインが現在、米国債のタームプレミアムに反映される米国政府のリスクと密接に連動して取引されているためだ。

予測市場のポリマーケットは、政府閉鎖が10日から29日間続く確率を60%と示しており、ケンドリック氏はこの期間を通じてビットコイン価格を押し上げる可能性が高いと考えている。

最近は金ETFへの流入がビットコインETFを上回っていたが、この傾向は間もなく逆転すると同氏は予測する。長期的な予測は依然として野心的で、2028年までにビットコインが50万ドルに達すると見込んでいるが、当面は10万ドルという水準が強固な支持線になる可能性を強調している。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。