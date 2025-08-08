ビットコイン・リップル今後の展望、投資家は新星銘柄にも注目か

This content is provided by a sponsor

ビットコイン（BTC）は8日までの過去1年で、104％の上昇を記録しています。一方で、リップル（XRP）は452％の上昇を記録しており、投資家の間では、どちらに投資をすべきかという議論が活発に行われています。

本記事では、とある米金融メディアが行ったビットコインとリップルの比較分析に基づいた今後の展望と、ビットコイン関連の新星銘柄として注目されている新しい仮想通貨、Bitcoin Hyperの特徴をまとめます。

ビットコインが持つ圧倒的な優位性

ビットコインは世界で最初の仮想通貨であり、リップルを始めとする多くのアルトコインに、圧倒的な優位性を確立しています。最初に作られた仮想通貨だから最高のものであるとは限りませんが、その先行者利益は大きなアドバンテージとなっています。

また、トークン総供給量が2100万枚に制限されていますが、そのうちの約2000枚がすでに発行されています。このような希少性が、BTCの価値を高めており、ビットコイン現物ETFの承認も後押ししました。

ブラックロックのような大手金融機関が、ビットコインETFを提供している事実は、リップルにはない信頼性をもたらしています。

ETF市場への巨額の資金流入によって、ビットコインの需要は急激に高まっており、新規投資家を継続的に魅了しています。ビットコインはこれまでに、数多くの暴落・急騰局面を経験してきましたが、現在でも価格を比較的安定させており、リップルにはない高い信頼を獲得しています。

リップル 今後の展望、投資家から高まる期待と課題

リップルは、国際間の通貨取引を決済するブリッジ通貨としての実用性を持ち、迅速かつ低コストで取引を処理できる点を強みとしています。

また7日には、SEC（米証券取引委員会）とリップル・ラボ社が、控訴の相互取り下げを行うことを決定し、5年の法廷闘争を終結させました。

このニュースによって、XRPに買いが殺到、過去24時間で8％を超える価格上昇を記録しています。しかし、このような好材料がありながらも、リップル今後の需要拡大は、まだ限定的とする意見も多く出ています。

現在の価格高騰の背景には、リップル現物ETF承認への期待もありますが、価格変動が短期的であるため、過大評価されている可能性も指摘されています。

すべての仮想通貨には、投機的要素がありますが、ビットコインと比較すると、現時点ではリップルの方がその性質が強いと言われています。

どちらに投資をすべきかという点に関しては、個々の状況や考え方によって異なりますが、長期投資を考えている投資家の多くは、ビットコインを選択する傾向にあります。

新星Bitcoin Hyper、ビットコインのレイヤー2を開発

投資家から不動の人気を誇るビットコインですが、その技術はやや古く、取引速度の遅延や手数料の高騰といった課題を抱えているのも事実です。

そこで注目されているのが、こういったビットコインの取引問題を解決するBitcoin Hyper（HYPER）のレイヤー2ソリューションです。

同レイヤー2はまだ開発段階にありますが、ソラナの仮想マシン（SVM）を搭載しており、数秒という瞬時の取引と、ほぼ無料と説明される手数料で決済を実行することを目指しています。

ホワイトペーパーによると、HYPER保有者は、保有するBTCをビットコインのレイヤー1と繋がっているブリッジにロックすると、同等の価値があるラップドビットコインを即座に受け取ることができます。

現在行われているHYPERのプレセールでは、すでに700万ドル以上（約10億円）を調達しており、市場からの高い期待が伺えます。また、ビットコインと同様の希少性を持つデフレモデルを採用しているため、専門家からは前向きな価格予測もされています。

ビットコインの信頼性を基盤に、その可能性をさらに広げるBitcoin Hyperは、BTCのコミュニティを中心とした幅広い層の投資家から、高い需要が見込めるでしょう。

HYPERの買い方については、公式サイトで詳しく解説されています。

Bitcoin Hyperを見てみる

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。