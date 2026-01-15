ビットディア、ビットコイン生産4倍増で世界最大級マイナーに

Key Notes

ビットディアの総ハッシュレートが71.0 EH/sに達し、MARAを上回り業界首位となった.

独自マシン「SEALMINER」の導入により、ビットコイン生産量が前年比339%増加した.

マイニング事業に加え、AIクラウドサービスの開始やデータセンター転換も進めている.

ビットディア・テクノロジーズ・グループは12日、2025年12月の運営状況を報告し、管理下の総ハッシュレートが過去最高に達したことを明かした。

同社の開示内容によれば、総ハッシュレートは71.0 EH/s、自社マイニング分だけで55.2 EH/sを記録した。

競合のMARAホールディングスが公表している61.7 EH/sを上回り、能力ベースで世界最大のビットコイン（BTC）マイニング企業となったとみられる。

独自マシン「SEALMINER」が成長を牽引

2025年12月のビットコイン生産量は636 BTCとなり、前年同月比で339%の増加を記録した。前月比でも21%増となっており、生産能力の拡大が続いている。

稼働中のマイニングマシンは29万3000台に達し、前年の17万5000台から大幅に増加した。この急成長の背景には、同社が開発した独自のマイニングマシン「SEALMINER」の導入が進んでいる点がある。

同社のマット・コング最高ビジネス責任者は、独自マシンの量産体制が整ったことで、自社マイニング事業の拡大が加速していると説明した。

これにより、ビットコイン生産量は前年比で4倍以上に増加している。仮想通貨の億り人を目指す投資家にとっても、マイニング分野を含む業界構造の変化を示す事例として、同社の成長は注目に値するといえる。

財務面では、2025年12月31日時点で2017 BTCを保有していることが明らかになった。また、世界各地で電力インフラの開発を進めており、現在1658メガワットの電力が稼働中である。

AIインフラへの多角化と市場の反応

同社はマイニング事業に加え、AIインフラ分野への参入も進めている。

マレーシアでは、NVIDIA製の最新システム「GB200」のテスト運用を開始しており、2026年1月中にクラウドサービスを正式に立ち上げる予定だ。

さらに、ノルウェーや米国ワシントン州にある既存施設の一部を、AIデータセンターへ転換する計画も進行している。これらの改修工事は、2026年末までの完了を目指す。

こうした事業の多角化は、同社を仮想通貨関連株としてだけでなく、AIインフラ銘柄として評価する動きを後押しする可能性がある。この発表を受け、同社の株価は6.6％上昇した。

金融大手キャンター・フィッツジェラルドは、AI事業への転換について、市場には依然として懐疑的な見方があると指摘した。

一方で、投資判断はオーバーウェイトを維持し、目標株価を34ドルに設定している。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。