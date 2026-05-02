イーサリアム財務会社ビットマイン、ETHステーク量400万枚超

Key Notes

ビットマイン・イマージョン・テクノロジーズは、約5億800万ドル相当のイーサリアムをステーキングした.

同社のステーキング総量は400万ETHを超え、イーサリアムのステーキング総供給量の10.5%を占める.

トム・リー会長の長期的なビジョンに基づき、イーサリアムの総供給量の約5%蓄積を目指している.

ビットマインは1日、約5億800万ドル相当のイーサリアム（ETH）をステーキングした。

ステーキング総量の10%超を占める規模に

オンチェーンデータ分析企業のアーカム・インテリジェンスによると、コインベース・プライムのアドレスへ複数回に分けて送金された。

1回あたり1万4400から3万2400 ETHが移動しており、合計で約5億800万ドルに達する。

一連の送金を経て、同社のMAVANステーキングプラットフォームを通じたステーキング総量は400万ETHを超えた。

1ETHあたり約2,300ドルで計算すると、総額は約93億ドル相当に上る。同社は現在、ポートフォリオに約17億ドル相当の74万4000 ETHをアンステーク状態で保有している。

同社はイーサリアムのトップトレジャリーマネージャーとして位置づけられ、他の事業体にはない規模でエコシステムに影響を与えている。

長期的なビジョンと市場への影響

この動きは、ファンドストラットのトム・リー会長が掲げる長期的なビジョンを反映している。イーサリアムの総供給量である約1億2000万ETHの約5%を蓄積するという目標に向け、数カ月にわたり購入を加速させてきた。

現在の保有量は全体で4%を超えており、目標達成に近づいている。

ステーキングによって供給をロックすることで、ネットワークを保護しつつ利回りを得ることができる。規模的には年間3億7400万ドルの収益を生む可能性がある。

今回のステーキングは、イーサリアムのステーキング総供給量の10.5%を占める。ネットワークの集中化に関する議論を呼ぶ一方で、供給の引き締めによる価格上昇の可能性も指摘されている。

市場観察者は、蓄積によって短期的な価格は抑えられるが、長期的な強気構造を構築すると分析している。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。