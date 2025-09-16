米資産会社ビットワイズ、現物アバランチETFをSECに申請

Key Notes

ビットワイズがアバランチの現物ETFをSECに申請した.

ビットコインやイーサリアムに次ぐ主要仮想通貨ETFの上場を目指す動きが活発化.

ETFはコインベースがカストディアンを務め、秘密鍵の管理なしでアバランチにアクセス可能になる.

米資産運用会社ビットワイズが15日、アバランチ（AVAX）の現物ETFを米証券取引委員会（SEC）にS-1形式で申請した。

同社のアバランチETFは5日に設立されたデラウェア州の信託に基づき、デリバティブではなくアバランチトークンを直接保有する仕組みとなる。

ビットワイズの申請により、アバランチETF競争が激化している。

ヴァンエックが3月に、グレイスケールが8月にそれぞれSECへ申請を提出済みで、機関投資家からのアバランチ投資需要の高まりを反映している。

ビットワイズETFの特徴とカストディ体制

ビットワイズ・アバランチETFは、CF Benchmarksが日次公表するCME CF アバランチ・ドル基準レートに連動する純資産価値を持つ。

トークンの保管はニューヨーク州銀行法に基づき規制されるコインベース・カストディ・トラスト・カンパニーが担い、コールドストレージによる分離口座で安全性を確保する。

ETFの株式は1万株を1単位とするバスケット形式で発行・償還され、現金またはアバランチトークンでの決済が可能となる。

この仕組みにより暗号資産（仮想通貨）投資はウォレットや秘密鍵の管理なしに、アバランチへの投資エクスポージャーを獲得できる。

アバランチは2秒以下での決済処理と低い取引手数料を特徴とするプルーフ・オブ・ステーク型ブロックチェーンプラットフォームとして、機関投資家の注目を集めている。

現在の価格は約29.93ドルと、歴史的高値からは大幅に下回る水準で推移している。

仮想通貨ETF市場の拡大と今後の展望

ビットワイズは既にビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）の現物ETFで実績を持ち、150億ドル超の顧客資産を管理している。

同社は4000以上のプライベートウェルスチーム、登録投資顧問、機関投資家にサービスを提供する。

ビットコインとイーサリアム以外の主要仮想通貨ETFへの機関投資家の関心は高まっており、現在92以上の仮想通貨関連ETF申請がSECで審査待ちとなっている。

アバランチETFの承認には、今回提出されたS-1の有効化と、取引所が提出するフォーム19b-4の両方がSECで承認される必要がある。

