ビットワイズのソラナETP、資産1億ドル突破｜ETH商品も好調

ビットワイズのソラナ・ステーキングETP（BSOL）の運用資産総額が1億ドルを突破した.

同社のイーサリアム・ステーキングETPは運用資産総額3億ドルを超え、順調に成長している.

ソラナの高速・低コストなネットワークや、Bitwiseの低手数料戦略が成長の要因となっている.

資産運用会社のビットワイズは16日、同社のステーキング型ソラナETPの運用資産総額が1億ドルを突破したと明かした。

同社の公式データによると、Bitwise Solana Staking ETP（BSOL）の運用資産総額は1億629万ドルに達した。

同時に、同社のイーサリアム・ステーキングETPも好調で、運用資産総額は3億1,141万ドルを超えている。

BSOLはドイツのクセトラ（Xetra）取引所に上場しており、機関投資家レベルの品質でソラナ（SOL）へのエクスポージャーを提供する。

同社によると、この商品は他のソラナ・ステーキングETPと比較して、より高いリターンをもたらすよう設計された革新的なステーキング機構を特徴としている。

The Bitwise Solana Staking ETP (BSOL) has surpassed $100 million in assets under management. This milestone highlights both the rapid growth of BSOL since launch and the accelerating adoption of regulated exchange-traded products for digital assets. Bitwise Staking ETPs are… pic.twitter.com/ncaKbA00MB — Bitwise Europe (@Bitwise_Europe) October 3, 2025

成長を支えるソラナの優位性とBitwiseの戦略

ビットワイズのステーキングETPが成長した背景には、いくつかの要因がある。

同社の資料によると、ソラナが持つ競争上の優位性が、BSOLへの関心を高める原動力となった。

ソラナはイーサリアムと比較して速度とコストを100倍改善しており、活気ある開発者エコシステムを惹きつけている。

また、ソラナの経済モデルは、インフレ的な報酬とデフレ的な仕組みのバランスを取り、ネットワークの安全性を確保しつつトークン価値を高めるため、多くの投資家にとって魅力的だ。

最近の機関投資家調査では、ソラナはビットコイン（BTC）とイーサリアムに次いで3番目に好まれる仮想通貨となっている。

ビットワイズ自身の競争戦略も重要な役割を果たしている。同社はソラナETFの申請で、年間手数料を0.20%に設定し、ステーキング機能を追加した。

アナリストはこの動きを「大胆な競争戦略」と評しており、混雑する仮想通貨ETP市場で際立つ要因となっている。

ソラナは過去にビットコインとイーサリアムを大幅に上回るパフォーマンスを見せており、高いリスクとリターンを求める投資家から注目されている。

欧州市場での展開と今後の展望

旧ETCグループとして知られるビットワイズは、欧州最大級のビットコインETPを含む、革新的な仮想通貨ETPの広範なスイートを開発してきた。

同社の仮想通貨ETPはドイツを拠点とし、ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）の承認を受けた目論見書の下で発行されている。

資産は100%オフラインで、規制されたカストディアンを通じて安全に保管される。

ビットワイズのハンター・ホースリーCEO兼共同設立者は、BSOLについて「革新的なステーキング機構により、SOLステーキングからリターンを得たい投資家にとって最良の結果をもたらすよう設計されている」と述べた。

同社は2025年に入り、イーサリアムとアプトス（APT）に続いて、新たにセレスティア（TIA）のステーキングETPをユーロネクスト・パリに上場させた。

今後も仮想通貨ステーキングソリューションを拡大し、急成長する仮想通貨市場でのリーダーとしての地位を固めていく方針だ。

