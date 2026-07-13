ヘデラ基盤Bonzo Lendで14億円流出、オラクル脆弱性が原因

Key Notes

Bonzo Lendがオラクルの脆弱性を突かれ、約905万ドルの流出被害に遭った.

攻撃者はSAUCEトークンの価格を不正操作し、過剰な資産を借り入れた.

プロトコルは一時停止されたが、ヘデラネットワーク自体に問題はない.

ヘデラ（HBAR）ネットワーク上で最大の規模を誇る分散型レンディングプロトコルのBonzo Lendは11日、約905万ドルの流出被害に遭った。

オラクルの脆弱性を突いた価格操作

今回の事件は、同社が利用するサードパーティ製の価格オラクル「Supra（スープラ）」の脆弱性が原因だ。

暗号資産（仮想通貨）の価格データを供給するシステムにおいて、暗号署名の検証プロセスに重大な欠陥が存在していた。

攻撃者はこの欠陥を悪用し、DeFiのSaucerSwapの独自トークンであるSAUCEの価格を不正に操作。実際の市場価格は約0.2 HBARだったが、オンチェーン上の価格を非現実的な水準までつり上げた。

なお、同社のスマートコントラクト自体に欠陥はなかったことが確認されている。

不正な価格データが記録された直後、攻撃者はわずか250 SAUCEを担保として預け入れた。システムは操作された価格に基づき、この担保を極めて高額だと誤認した。

その結果、実際の担保価値をはるかに超える資産の借り入れを許してしまった。

被害の規模と今後の対応

攻撃者はこの手口により、約663万USDCと約3451万wHBARを引き出した。当時の価格換算で約905万ドルに上る。

事件発生中に別のホワイトハッカーも約100万ドルを借り入れたが、資金返還の意思を示しているため被害総額からは除外されている。

事態を受け、同社は直ちにレンディングプールと関連するポイントプログラムを一時停止した。一方で、その他のサービスは影響を受けておらず、通常通り稼働を続けている。

ヘデラ側も、ネットワークの基盤インフラに問題はないと公式に声明を出した。

今回の流出事件は、単一のオラクルに依存するリスクを浮き彫りにした。仮想通貨業界では今後、価格データの冗長性確保やセキュリティ監査の強化を求める声が高まるだろう。

同社は現在、関係機関と連携しながら資金の回収とシステムの復旧に向けた取り組みを進めている。

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