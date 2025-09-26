AI予測、年末にソラナ1000ドル到達か｜DOGE系ミームコインも話題

This content is provided by a sponsor

AIのChatGPTは18日、年末までに大きなリターンが期待される暗号資産（仮想通貨）の分析結果を公開しました。

分析では、ソラナ（SOL）が233ドルから1000ドルへ、リップル（XRP）が現在の3.22ドルから30ドルへの高騰を予測しています。

これらに加え、ペペコイン（PEPE）とプレセール中の銘柄を含む仮想通貨が、次の大きな価格上昇を狙う候補として注目されている状況です。

ChatGPTが予測する主要銘柄とソラナ今後の展望

リップルは、米国証券取引委員会（SEC）との訴訟終結や国連からの支持を背景に、2025年後半までに30ドルに達する可能性が指摘されています。

過去1年間で413%高騰し主要通貨を上回っており、年内に現物ETFが承認される確率も85%と期待されています。

スマートコントラクト分野のリーダーであるソラナの今後は、強気相場が到来すれば年末までに1000ドルへの上昇が妥当とChatGPTが予測しています。

現物ETFへの期待から機関投資家の資金流入が見込まれ、チャートも強気のパターンを形成しています。

ミームコインのペペコインは、時価総額45億ドルに達し、犬をテーマとしないコインとしては最大規模です。

ChatGPTは、強気市場では現在の約5倍となる0.00005ドルに達する可能性があると予測しており、規制が明確化されれば大きな価格上昇が期待されます。

新たなプレセール銘柄、アルトコインの波に乗るか

ChatGPTが選んだ主要銘柄以外で機会を探す人々に向け、プレセール中のMaxi Doge（MAXI）が注目を集めています。

ドージコイン（DOGE）のカウンターパートとして位置づけられ、プレセール開始から約1ヶ月で200万ドル近くを調達しました。

ホワイトペーパーによると、このトークンはMaxi Dogeというキャラクターを中心としたトレーダーコミュニティ向けのライフスタイルトークンとして設計されています。

総供給量は1502億4000万トークンで、40%がプレセールに割り当てられています。

公式サイトからBest WalletやMetaMaskなどの対応ウォレットを接続し、イーサリアムやUSDT、BNBまたはクレジットカードでMaxi Dogeの購入は可能です。

プレセール価格は現在0.000259ドルで、今後段階的に上昇する予定です。

プレセール参加者はすぐにステーキングを開始でき、現在の利回りは年率133%となっています。

専門家は、アルトコイン市場の潮流に乗れば、年末までに現在価格から5倍から10倍の上昇ポテンシャルを持つと評価しています。

強気相場では0.003294ドルまで上昇も期待され、Maxi Dogeの今後の成長が見込まれます。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。