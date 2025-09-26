ソラナ、FTX売り圧力で週間約20%急落｜今仕込み時のミームコイン

This content is provided by a sponsor

ソラナ（SOL）は26日、週間で-19.7%減少し、約194ドル台で推移しています。

ソラナは、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）といった主要通貨に比べアンダーパフォームしています。

アナリストは、投資家がレバレッジを解消し利益を確定する動きが、ソラナに大きな打撃を与えていると指摘します。

レバレッジ解消の圧力とソラナ今後の課題

暗号資産（仮想通貨）取引所Bitunixのアナリスト、ディーン・チェン氏は、市場全体の状況について解説しました。

CoinGlassのデータによると、過去24時間で市場全体の清算額は2億9000万ドルを超えました。

同氏は、特にソラナのように流動性が低く、レバレッジの高い資産が急激に下落していると指摘しています。

ソラナのデリバティブ契約は、この1日で3160万ドル相当の強制決済を記録しました。

これはイーサリアムの6850万ドルやビットコインの5220万ドルと比較しても、資産規模に対して大きな割合を占めています。

織り込み済みの材料とFTXの売り圧力がソラナ今後に影響

チェン氏はまた、先週報じられたForward Industries社やDeFi Development Corp社によるソラナの購入ニュースが、すでに価格に織り込まれていたと付け加えました。

同氏は、これらの発表が正式に行われたことで、市場に噂で買って事実で売るという典型的な動きが生じたと分析しています。

投機的な保有者によるポジション解消が、調整を加速させたと見ています。

他の要因として、仮想通貨の投資信託会社ビットワイズのゴードン・グラント氏は、月末に予定されているFTXの大規模な資産分配が市場に冷や水を浴びせたと指摘しました。

同氏は、8月上旬の水準から50%以上も上昇していたことを踏まえれば、250ドルから210ドルへの15%の下落は極端な動きではないと分析しています。

FTXの再生管財人は先週末、月末に債権者に対してさらに16億ドル相当の資金を分配すると発表しました。

この動きがソラナ今後の価格に対するさらなる売り圧力として懸念されています。

注目を集める新世代ミームコインBitcoin Hyper

現在の市場環境で、投資家から注目を集める新プロジェクトが、ビットコインのレイヤー2エコシステムを目指すBitcoin Hyper（HYPER）です。

このプロジェクトは、ビットコインネットワークに速度、スケーラビリティ、DeFi機能をもたらすことを目的としています。

特に、ソラナの仮想マシン技術を統合する独自のアプローチを採用し、高性能なソリューションの実現が期待されています。

市場からの高い期待は、すでに1800万ドル以上を調達したプレセールの成功にも表れています。

プレセール価格は現在0.012975ドルで、段階的に引き上げられており、専門企業によるセキュリティ監査も完了済みです。

Bitcoin Hyperの購入は公式ウェブサイトから可能です。

Bitcoin Hyperは、ビットコインのスケーリングという実用性と、ミームコインとしてのバイラルな魅力を兼ね備えており、幅広い層にアピールする可能性を秘めています。

Bitcoin Hyperの今後の動向に、投資家の注目が集まっています。

