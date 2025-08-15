コインベース、暗号資産オプション取引所デリビットを買収

Key Notes

コインベースが29億ドルでデリビット買収を完了.

ビットコインとイーサリアムのオプション市場で9割以上のシェアを確保.

スポット、先物、パーペチュアル、オプションを統合した取引環境を構築.

暗号資産（仮想通貨）取引所コインベースは14日、オプション取引所大手のデリビットを買収した。

総額29億ドルの取引は現金7億ドルと同社クラスA株式1100万株で構成され、5月に合意に達していた。

デリビットは7月に過去最高となる1850億ドルの取引高を記録し、現在約600億ドルの建玉を保有している。

前年の累計取引高は1兆ドルを超え、7月だけで取引手数料から3000万ドルの収益を計上した。

デリバティブ市場での支配力強化

今回の買収により、コインベースはスポット取引、先物、パーペチュアル契約、オプション取引を網羅する世界的な総合プラットフォームとなった。

特にビットコイン（BTC）オプション市場で87%、イーサリアム（ETH）オプション市場で94%のシェアを握ることになる。

デリビットのルーク・ストライヤーズ最高経営責任者は、世界有数のオプションプラットフォームとして収益性の高い事業を構築してきた。

コインベースとの統合により、スポット、先物、パーペチュアル、オプションのすべてを信頼できる単一ブランドの下で提供できると述べた。

暗号資産オプション市場は急速に拡大しており、機関投資家によるヘッジ手段としての採用が進んでいる。

規制当局の承認を経た今回の大型M&Aは、業界史上最大規模の取引として業界再編の象徴的な出来事とされる。

統合による収益性向上と市場拡大

統合後のコインベースは年間約1兆ドル規模のデリバティブ取引を処理する見込みで、ビットコインとイーサリアムのオプション取引の約9割を支配することになる。

流動性プールの拡大やグローバル参加の促進により、機関投資家がアクセス可能な高度な仮想通貨投資の商品がさらに充実する。

デリビットの利用者基盤は既に機関や上級トレーダー中心であり、これがコインベースの収益性の高いデリバティブ部門を強化するとみられる。

コインベースは第3四半期に約1000万ドルの技術開発・管理費用の追加を見込むが、買収は調整後EBITDAに即座にプラス効果をもたらすと予測している。

8月14日から9月30日までのデリビット業績が第3四半期業績に反映される予定だ。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。