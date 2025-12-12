米コインベース、ソラナ基盤のDEX取引機能をアプリに統合へ

2021年に仮想通貨投資を始める。以降、同分野での専門的な知識を深めながら自身のブログ・ライターとしても活動。仮想通貨に関する深い理解を活かして複数のメディアで多くの記事を執筆。初心者に寄り添った簡潔な解説を得意とする。
Key Notes
- コインベースがアプリ内でソラナベースのDEX取引機能を提供開始.
- ユーザーは複雑なウォレット操作なしで新トークンを即座に売買可能.
- ソラナのDEX取引量増加を背景に、競合他社への対抗策として機能拡充.
米暗号資産（仮想通貨）取引所コインベースは11日、アブダビで開催中のSolana Breakpoint 2025で、ソラナ（SOL）基盤のDEX取引機能をアプリ内に統合すると明らかにした。
これにより、同社の1億人超のユーザーが、従来の上場審査を経ることなくソラナ上のあらゆるトークンを直接取引できるようになる。
上場プロセス不要で数百万のトークンにアクセス
コインベースのアンドリュー・アレン製品責任者は、「オンチェーンで日々作成される数百万の新しい資産を、すべてのユーザーが即座に利用できるようにすることが目標だ」と説明。
新機能では、取引の注文執行やルーティング、スリッページ管理といった主要機能がソラナブロックチェーン上で直接処理される。
BREAKING: @coinbase to allow users to trade all Solana tokens through a DEX , without listings 🔥 pic.twitter.com/IyQ5IXHGgR
— Solana (@solana) December 11, 2025
一方、ユーザーインターフェースは従来の中央集権型取引所と同様の操作性を維持しており、個別のウォレット管理や複雑なDeFi操作は不要となる。
取引はワンクリックで実行可能で、支払いにはUSDC、現金、銀行口座、デビットカードを使用できる。
また、将来性が高いビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）、ソラナ系トークンの保有状況を一画面で確認できる新UIも公開された。
年間取引高1兆ドル超のソラナ市場を取り込む狙い
調査会社Messariのデータによると、ソラナの分散型取引所（DEX）における2025年の取引高はすでに1兆ドルを突破している。
コインベースはこの巨大市場へのアクセスを容易にすることで、競合他社との差別化を図る構えだ。
同社は最近、ソラナの取引プラットフォームVector.funを買収するなど、同エコシステムへの関与を強めている。
アレン氏によると、来週から一部ユーザーを対象に早期アクセスを開始し、その後段階的に対象を拡大していく予定だ。
Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。