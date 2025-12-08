12月に投資は危険？クリスマスに狙いたい仮想通貨おすすめ4選

12月は暗号資産（仮想通貨）投資にとって「危険な月」なのでしょうか。
過去6年間のデータを分析すると、ビットコイン（BTC）は2020年に最大48%急騰した一方、2021年には19%下落するなど年によって明暗が分かれています。
価格上昇は強気なマクロ経済環境や市場の回復期に集中しており、弱気相場の12月には防御的な資産が評価される傾向があります。
さらに興味深いのは、クリスマス前よりもクリスマス後の週に上昇幅が拡大するパターンが確認されている点です。
こうした中、過去の12月相場で安定したパフォーマンスを見せてきたバイナンスコイン（BNB）やライトコイン（LTC）など4銘柄が浮上しています。
仮想通貨おすすめ銘柄の中でも、将来性が高いBNBは最も劇的な変動を見せています。
2020年12月には約19%上昇し、強気相場の終盤で取引量が急増したことが背景にあります。
最も大きな動きは2023年12月で、228ドルから312ドルへと約37%急伸しました。
この上昇は、バイナンスの法的地位改善と現物取引量の回復を受けて進行しています。
ただし、BNBも大幅な下落を経験しています。
2019年には約13%、2021年と2022年にはそれぞれ約18%下落し、取引所関連の不安要素が価格に影響を及ぼしました。
BNBの12月実績は高ベータの特徴を持ち、センチメントがポジティブに振れるとビットコインを上回る上昇を見せますが、ストレス局面では下落幅も大きくなります。
ライトコインは市場のムードを反映した動きを見せる銘柄です。
最も強かった2020年12月には約42%上昇し、約88ドルから125ドルへと成長しました。
この動きはビットコインの上昇に追随したものであり、決済大手による暗号資産展開の影響も受けています。
ライトコインはこの時期に「デジタルシルバー」としての役割を固めました。
その後は苦戦する年も続いています。
2019年には約13%、2021年には約30%、2022年には約12%下落しました。
それでも2023年には約5%、2024年には約7%の小幅上昇を記録しており、年末のリスクオン局面では依然として恩恵を受ける傾向があります。
モネロ（XMR）は他の銘柄とは異なり、防御的かつ前向きなパターンを示しています。
2020年12月に約15%上昇したほか、多くの通貨が下落した2022年12月にも約9%のプラスを記録しました。
2023年12月には中盤の160ドル台から180ドル付近へと約10%上昇しています。
他のアルトコインと比較して、12月の下落幅は比較的小さく抑えられています。
この強靭さは、安定した取引需要とプライバシー保護へのニーズを反映していると考えられます。
モネロは取引所や規制への不安が高まる時期において、防御的な資産として機能する傾向があります。
2019年から2024年にかけて、モネロは極端な12月の暴落を回避し、月末にはプラスで終わることが多い銘柄となっています。
主要銘柄がマクロ経済の影響を受ける中、投資家の視線はビットコインの機能を拡張する仮想通貨おすすめにも注がれています。
その一つとして注目され始めているのが、Bitcoin Hyper（HYPER）です。
Bitcoin Hyperは、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして設計されています。
高性能なソラナ仮想マシン（SVM）を活用することで、従来のビットコインでは困難であった高速・低コストな取引環境の実現を目指しています。
ステーキングやDeFi、オンチェーンアプリケーションの統合も掲げており、ビットコインを単なる価値の保存手段からプログラム可能なプラットフォームへと変革させる可能性を持っています。
プロジェクトは仮想通貨プレセール段階にあり、調達額は2900万ドルを超えています。
トークン価格は0.013375ドルで、ステーキングAPYは40%を提供しています。
2025年第4四半期から2026年第1四半期のメインネットローンチに向けたロードマップが示されており、次の強気相場において重要な位置を占める可能性があります。Bitcoin Hyperを見てみる
Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。