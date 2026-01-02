2025年仮想通貨被害、総額34億ドル到達｜北朝鮮が76%関与か

Key Notes

2025年の仮想通貨ハッキング被害総額は34億ドルに達し、北朝鮮ハッカーが過半数を占めた.

Bybitの15億ドル流出など、サプライチェーンを標的とした攻撃が甚大な被害をもたらした.

DeFi分野ではTVL増加に対し被害額が抑制、セキュリティ対策効果が表れ始めている.

2025年の暗号資産（仮想通貨）ハッキング被害総額が34億ドルに達し、前年から大幅に増加した。

北朝鮮のハッカー集団が20億2000万ドルを窃取し、サービス侵害全体の76%に関与している。

2月には仮想通貨取引所Bybitで15億ドルが流出し、DeFi史上最大の被害として記録された。

北朝鮮ハッカーの手口が巧妙化

チェイナリシスの調査によると、北朝鮮による仮想通貨窃取額は前年比51%増となり、過去最高を更新した。

攻撃回数は減少したものの、1件あたりの被害額が極めて大きい点が特徴だ。

累計被害額は67億5000万ドルに上る。

手口も年々巧妙化している。

IT技術者を仮想通貨企業に潜入させる手法や、経営幹部になりすます高度なソーシャルエンジニアリングが多用されている。

組織内部に入り込むことでセキュリティの隙を突く攻撃が増加し、従来の外部対策だけでは防ぎきれない事例が多発した。

企業側は採用時の身元確認や内部統制の強化を迫られている。

Bybit事件とサプライチェーン攻撃の脅威

2025年最大の被害となったBybitのハッキング事件では、攻撃者がSafeウォレットの署名インターフェースを侵害した。

信頼されていたインフラを攻撃の足掛かりに変えるサプライチェーン攻撃が、年間を通じて最も破壊的な脅威となった。

セキュリティ企業サーティックも、わずか2件のインシデントで14億5000万ドルの損失が出たと指摘している。

一方、DeFi分野全体では明るい兆しもある。

預かり資産残高（TVL）が増加傾向にある中、ハッキング損失額は抑制されており、業界全体のセキュリティ対策が奏功し始めている。

個人被害は件数増加も総額は減少

個人ウォレットの被害件数は15万8000件に急増し、被害者数は8万人以上に倍増した。

ソラナウォレットでは約2万6500人の被害者が発生している。

しかし個人の被害総額は7億1300万ドルに減少しており、2024年の15億ドルから半減した。

攻撃者はより多くのユーザーを標的にしつつも、1人あたりの被害額は小規模化している。

ブロックチェーン別ではイーサリアムとトロンが最も高い被害率を示した。

一方、BaseやSolanaはユーザー基盤が大きいにもかかわらず被害率は低く、チェーンごとにセキュリティリスクが異なることが明らかになった。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。