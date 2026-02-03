仮想通貨投資商品で17億ドル減｜BTC・ETH売り、SOLは流入

Key Notes

仮想通貨投資商品から週間で約17億3000万ドルの資金が流出した.

米国の利下げ観測後退や地政学的リスクが投資家心理を冷え込ませている.

全体的な流出の中でソラナは資金流入を記録し、機関投資家の関心も継続している.

暗号資産（仮想通貨）運用大手コインシェアーズは26日、仮想通貨投資商品から1週間で約17億3000万ドルが流出したと明らかにした。

この規模は2025年11月以来の大きさで、特に米国市場からの引き上げが顕著だった。

銘柄別ではビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）で計約17億ドル超の流出となっている。 一方、ソラナ（SOL）は市場全体に逆行し、1700万ドル超の資金流入を記録した。

マクロ経済への不安が要因

今回の大規模な資金流出の背景には、マクロ経済環境の不透明感がある。

第1四半期の利下げ観測の後退や地政学的リスクの高まりを受け、市場は再びリスクオフの局面に入ったとの見方が強まっている。

実際、流出の大半は米国市場に集中しており、同地域からは約18億ドルが引き上げられた。

銘柄別では、ビットコインが10億9000万ドル、イーサリアムが6億3000万ドルの流出となり、リスク資産全体への警戒感が反映された格好だ。

投資家は米国のインフレ指標や連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策を見極めようと、様子見姿勢を強めている。

機関投資家の関心は継続

市場が短期的な調整局面にある中でも、機関投資家の仮想通貨市場への関心は衰えていない。

一部の銘柄や地域では資金流入も確認されている。ソラナに加え、バイナンスコイン（BNB）やチェーンリンク（LINK）も小幅ながらプラスとなった。

地域別では、スイス、ドイツ、カナダで資金流入が続いており、投資家動向に地域差が生じている。

こうした中、モルガン・スタンレーは米証券取引委員会（SEC）に対し、ビットコインとソラナに連動する新たなETFの申請を行ったと報じられている。

また、バンク・オブ・アメリカも、資産運用アドバイザーによるビットコインETFの推奨を許可するなど、伝統金融による採用は着実に進んでいる。

市場ではボラティリティの高い状態が続いており、ファンドマネージャーの間では、トークン化された国債やステーブルコインなど、より守りの資産へポートフォリオを調整する動きも見られる。

