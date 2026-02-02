ヴィタリック氏指摘｜クリエイターコインの課題は「質の選別」

Key Notes

ヴィタリック氏は、クリエイターコインの失敗原因は質の高いコンテンツを選別できていない点にあると分析した.

成功モデルとしてSubstackを挙げ、トークンを持たない小規模DAOによるクリエイター選定を提案している.

トークンは投機ではなく、DAO選出時に一部を焼却するなどの仕組みを持つ予測ツールとして機能すべきだと主張した.

イーサリアム（ETH）のヴィタリック・ブテリン共同創設者は1日、クリエイターコインの将来性と課題について自身の見解を示した。

コンテンツの質を見極める重要性

ブテリン氏は、過去のコンテンツ報酬システムの失敗例としてSteemitやBitCloutを挙げ、その原因を分析。同氏は、主な問題は質の高いコンテンツを効果的に引き上げられなかった点にあると指摘している。

既存の社会的地位や影響力を増幅させるだけに終わってしまったとの見方だ。

現代における真の課題は、コンテンツの生成を促すことではなく、膨大な情報の中から良質なものを選別することにあるという。

単に投稿数を増やすインセンティブを与えるだけでは、持続可能なエコシステムは構築できない。ユーザーにとって価値ある情報を届けるフィルター機能の欠如が、これまでの失敗の要因だ。

新たなDAOモデル

ブテリン氏は成功例として、ニュースレター配信サービスのSubstackのアプローチを高く評価した。同プラットフォームは、手動による選別とクリエイターへの直接的な支援を通じて、質の高いコンテンツ提供者を育成している。

この「キュレーション」の要素こそが、暗号資産（仮想通貨）業界にも必要だと説く。

具体的な解決策として、同氏は「トークンを持たない小規模なDAO」によるクリエイター選定を提案した。

ここでは、イーサリアムなどで発行されるクリエイターコインは単なる投機対象ではなく、将来の成功を占う「予測ツール」として機能すべきだという。

DAOに選出された際に、トークンの一部を焼却する仕組みなどもアイデアとして挙げられた。

今回の発言は、政治的なミームコインなど、投機性が強すぎる最近のトークンモデルへの批判とも重なる。ブテリン氏は、トークンが単なる金銭的インセンティブではなく、実質的な機能を持つツールとして設計されるべきだと一貫して主張している。

