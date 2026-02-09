ビットコイン5万ドル台へ下落警戒｜おすすめの仮想通貨投資先とは？

暗号資産（仮想通貨）を戦略的に保有・運用する企業群である「デジタル資産トレジャリー（DAT）」が、市場に新たなリスクをもたらしている。

足元の価格急落を受け、これらの企業が保有資産の売却を余儀なくされる可能性が高まっているためだ。

これまでDATは、特定の仮想通貨を継続的に買い増すことで、株式市場において評価を高める戦略をとってきた。

しかし、仮想通貨市場が厳しい売り局面に直面する中、そのビジネスモデルの前提が揺らぎ始めている。

トークナイズ・キャピタルのマネジングパートナーであるヘイデン・ヒューズ氏は、DATに対する資産売却圧力が強まる恐れがあると指摘。

同氏によれば、これらの企業が大量売却に動いた場合、投資家心理が大きく損なわれる危険性があるという。

DATのビジネスモデルと直面する危機

ビットコインは現在、昨年10月に記録した過去最高値の12万6000ドルから約半値の水準まで急落している。

この下落により、仮想通貨市場全体で約2兆ドルもの時価総額が失われた計算になる。

このような状況下で、十分な収益を確保できていないDATは窮地に立たされている。

ヒューズ氏は、基本的な事業運営費を賄うために、保有する人気の仮想通貨の一部を手放さざるを得なくなるだろうと分析。

収益基盤が弱く、事業の実体も乏しい一部のDATにとって、今回の急落は存続に関わる重大な問題だ。

同氏は現状を「ホテル・カリフォルニア取引」と表現し、市場への参入は容易だが、撤退は困難であると警鐘を鳴らしている。

保有資産を市場に衝撃を与えずに売却する手段が限られている点が、事態をより深刻にしている。DATが運営資金のために売却を行ったと開示されれば、市場への影響は避けられないだろう。

ビットコイン価格への下落圧力

DATによる資産売却は、単なる売り圧力以上の意味を持つ。ヒューズ氏は、DATが一度でも売却に動けば、「強い信念に基づいて恒久的に買い増しを行う主体」という前提が崩れると指摘する。

これが投資家の失望を招き、DAT関連企業の株価下落につながる可能性がある。

さらに、上場投資信託（ETF）からの資金流出が重なれば、相場は一段と冷え込むだろう。

米国の現物ビットコインETFからは、過去1カ月だけで20億ドルを超える資金が流出した。

ヒューズ氏は、こうした要因が重なることで、ビットコイン価格が5万ドルから5万5000ドルのレンジまで切り下がる可能性があると予測している。

おすすめの仮想通貨投資先とは？

一方で、こうした市場が不確実性の中でも、ビットコインのエコシステムを拡張する新たな技術への関心は衰えていない。

特に注目を集めているのが、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして開発が進むBitcoin Hyper（HYPER）だ。

Bitcoin Hyperは、ビットコインを単なる決済ネットワークから、プログラム可能な環境へと変革することを目指しているプロジェクトだ。

ソラナ仮想マシン（SVM）エンジンを活用することで、高速かつ低コストな取引を実現し、ステーキングやDeFi機能をビットコインネットワークにもたらすと謳っている。

同プロジェクトのプレセールでは、活況を呈しており、3,100万ドル以上の資金調達に成功。

投資家たちは、既存のDATモデルのような単なる保有戦略ではなく、ブロックチェーンの機能性を根本から向上させるインフラストラクチャーへの投資にシフトしつつあるようだ。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。