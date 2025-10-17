ナスダック上場DFDV、8.6万SOL追加取得で総保有219万超に

Key Notes

ナスダック上場のDFDVが、957万ドルで86307SOLを追加取得した.

即時ステーキングされ、利回りを通じて株主価値の向上を目指す.

今後もワラント行使を通じてSOLの購入を継続する方針. .

ナスダック上場企業ディファイ・ディベロップメント（DFDV）は16日、8万6307SOLを追加取得した。

平均取得価格は1トークンあたり110.91ドルで、同社のソラナおよびソラナ相当資産の総保有量は4.7%増加し、219万5926SOLに達した。

現在の市場価値に基づくと、同社の資産総額は約4億2600万ドルに上る。

新たに取得したSOLは長期保有され、同社が運営する独自のバリデーターを含む複数のバリデーターにステーキングされ、ネイティブ利回りを生み出す。

1株あたりSOL保有量は0.076に到達

同社の発行済み株式数は2888万8178株で、1株あたりのSOL保有量は0.076SOLとなり、現在の価格で1株あたり14.67ドルのソラナ価値に相当する。

報告された株式数には、行使済みの事前資金付きワラント280万3058件が含まれており、残り297万8578件のワラントが行使待ちとなっている。

これらすべてのワラントを含めると、調整後の株式数は約3190万株となる見込みだ。

同社は、今後のアップデートで1株あたりSOL保有量にこれを完全に反映させるとともに、株式資金調達による残りの現金収益を追加のSOL購入に充当する方針を示している。

現在の予測に基づくと、ワラントの完全な影響を受けた後でも、1株あたりSOL保有量は資金調達前の水準である0.0675を下回らない見通しで、継続的な成長を裏付けている。

SOL蓄積と複利化を軸とした財務戦略

ディファイ・ディベロップメントは、財務準備金の主要保有資産をSOLに配分する財務方針を採用している。

この戦略により、投資家にSOLへの直接的な経済的エクスポージャーを提供しながら、アルトコインのエコシステムの成長に積極的に参加している。

SOLの保有とステーキングに加え、同社は独自のバリデーターインフラを運営し、ステーキング報酬と委任されたステークからの手数料を生み出している。

また、Defiの機会全体に関与し、将来性が高いソラナの拡大するアプリケーション層を支援し、そこから利益を得るための革新的な方法を模索し続けている。

