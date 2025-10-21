ドージコイン事業部門、イタリア名門サッカークラブの筆頭株主に

Key Notes

ドージコイン財団の事業部門がイタリアのサッカークラブの筆頭株主になった.

仮想通貨による決済導入など、ファン体験の向上とDOGEの新たな実用性を目指す.

仮想通貨企業が欧州のプロサッカークラブの所有構造に直接入るのは初の事例となる.

ドージコイン財団の事業部門であるハウス・オブ・ドージは20日、パートナー企業と共にイタリアのプロサッカークラブの筆頭株主になったことを明らかにした。

これは、暗号資産（仮想通貨）の商業化を目指す組織が、欧州のサッカークラブの所有構造に直接参画する初の事例となる。

ハウス・オブ・ドージは、ナスダックに上場する合併パートナーのブラグ・ハウス・ホールディングスと共に、イタリアで最も歴史あるプロサッカークラブの一つであるUSトリエスティーナ・カルチョ1918の株式を最も多く保有することになった。

この動きは、デジタル資産と伝統的なスポーツの融合を推進する上で、同社を最前線に位置づけるものである。

It’s official! House of Doge is now the majority owner of U.S. Triestina 1918, one of Italy’s oldest professional football clubs! Dogecoin was founded on Community—and the world’s game is one of the biggest communities there is. We will support Triestina with immediate capital… pic.twitter.com/npUKFiROtR — House of Doge (@houseofdoge) October 20, 2025

ドージコイン、欧州サッカーへの大きな一歩

今回の取引は、ドージコインにとって欧州サッカー界への最も野心的な一歩とされている。1918年に設立されたトリエスティーナは長い歴史を持つが、現在リーグで最下位に位置するなど苦戦が伝えられている。

ハウス・オブ・ドージは、ドージコイン財団が掲げる「毎日良いことだけをする（Doing Only Good Everyday）」という理念を継承している。コミュニティや文化的重要性、そして長期的な価値を持つプロジェクトを支援することが目的だ。

公式発表によると、今回の動きは、運営の卓越性、コミュニティへの貢献、そして革新への長期的なコミットメントを示すものだとされる。

ハウス・オブ・ドージは以前から、ロビンフッドや21シェアーズ等の資産運用企業との提携を通じて、スポーツを含む価値ある資産の分散化について示唆していた。

仮想通貨活用でクラブとファンを支援

ハウス・オブ・ドージは、クラブの運営と地域貢献活動を強化するため、即時の資本提供を行う計画だ。クラブのリーダーシップと協力し、実用的な形で仮想通貨を統合していく。

具体的な計画として、ホームゲームでのチケットや飲食物、グッズの支払いに仮想通貨決済を導入することが挙げられる。これにより、試合観戦の体験を向上させると共に、クラブの財政的な安定性を支援する狙いがある。

この取り組みは、ミームコインに新たな実用性を付加し、伝統的なスポーツ機関を通じて仮想通貨の認知と普及を実際に推進している。特にドージコインは、この戦略的提携を通じてブランドの可視性を高めており、停滞していた市場に具体的な関心と取引の活性化をもたらしている。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。