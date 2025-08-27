急騰が予想されるドージコイン｜恩恵を受ける新興銘柄とは

This content is provided by a sponsor

大手取引所のアナリストは先日、大口投資家の関心が高まっていることを指摘し、ドージコイン（DOGE）の価格が急騰する可能性があるとコメントしました。

ミームコインの代表格であるドージコインは、一時的な調整局面を乗り越え、27日現在は回復基調にあります。DOGEへの期待が高まる中、その成長から直接的な恩恵を受ける新興銘柄として注目されているのが、Maxi Dogeです。

大口投資家の動向とドージコインの今後

ビットコイン（BTC）を始め、ここ最近の市場は、不安定な状況が続いていますが、オンチェーン指標を見てみると、ドージコインのファンダメンタルズが改善されていることが示唆されています。

今週月曜日に0.205ドルだったDOGEは、本稿執筆時点で反発して0.2189ドルで取引されており、24日に記録した0.245ドルから約16%下落した後に、素早く回復している様子が伺えます。

とある暗号資産（仮想通貨）のデータ分析企業によると、10万ドル以上のドージコイン送金の50日平均値は、8月に急増しており、過去5カ月で最高水準に達しています。

また、100万〜1000万DOGEを保有するウォレット数も増加傾向にあり、ドージコインの急騰を予測しているアナリストは「現在の価格水準に価値を見出した大口投資家による買い集め」と分析しています。

大口投資家が活発化した背景には、トランプ大統領の親族が率いる企業が、ドージコインのマイニング会社を買収すること発表したことがあげられています。

同アナリストは、このニュースがDOGEの価格上昇を引き起こした可能性を認めつつも、ビットコインやイーサリアムとは異なる「文化的な資産」であると評価し、ドージコイン今後の動向を前向きに捉えています。

しかしながら、グレースケール社（Grayscale）によるドージコイン現物ETFの申請は、いまだ承認には至っておらず、アルトコイン投資家は、DOGEの行方を見守っています。

Maxi Doge：ドージコインの成長から恩恵を受ける新興銘柄

ドージコインが切り開いたミームコイン市場では、次なるスターを目指す新たな柴犬プロジェクトが次々と登場しています。その中でも、DOGEの成長から恩恵を受けると期待されている新興銘柄が、Maxi Doge（MAXI）です。

Maxi Dogeは、ジムカルチャーと仮想通貨取引を融合させたERC-20規格のミームコインです。「いとこであるドージコインを超える」という野心的なコンセプトを掲げ、筋肉質でストイックな柴犬をミームに設定しています。

ホワイトペーパーによると、Maxi Dogeはレバレッジ1000倍を目標として、専用の先物取引プラットフォームを構築する計画もあります。

すでに強力なコミュニティを形成しつつあり、実施中のMAXIプレセールでは、すでに160万ドル（約2億円）近い資金を調達しています。

また、大口投資家による3万2000ドル相当のMAXI購入も確認されており、今後のトークンの値動きに対する強気な価格予想も行われています。

さらにプロジェクトは、プレセール段階からステーキングプログラムを提供しており、現在は年利190%で受動的な報酬を付与しています。

Maxi Dogeは、単なる投機対象に留まらず、新しい文化を創造するミームコインとして期待されています。

MAXIトークンの買い方については、公式サイトで詳しく説明されているので、興味のある方は一度ご確認ください。

Maxi Dogeを見てみる

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。