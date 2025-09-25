クジラ、2億ドル超のソラナ送金｜今注目のミームコインとは？

This content is provided by a sponsor

ブロックチェーンデータ追跡サービスWhale Alertは24日、ソラナ（SOL）の大規模送金を報告しました。

過去7日間でソラナの価値は9.72%下落しており、この下落を大口保有者や個人トレーダーは買いの好機と捉えているようです。

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 506,608 #SOL (106,817,677 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallethttps://t.co/nVEWuEVFwB — Whale Alert (@whale_alert) September 24, 2025

クジラの動向とソラナ今後の展望

Whale Alertが検知した取引によると、送金された暗号資産（仮想通貨）は101万1746SOLにのぼり、現在の市場価格で2億1338万ドル相当です。

この送金は2つの未知のウォレット間で、2回に分けて実行されました。

取引所への送金ではないことから、ソラナのコミュニティはこれを強気の動きと捉えています。

この送金は、価格上昇を期待してポートフォリオを再編成する保有者によって開始された可能性があります。

一般的に、市場参加者はクジラと呼ばれる大口保有者の動向に注目します。

彼らは価格変動に先んじて行動することが多いためです。

ソラナのエコシステム全体では、現在の価格下落を利用して同コインを買い集める動きが見られます。

過去24時間で取引高は6.51%増加し、88億ドルに達しました。

しかし、本稿執筆時点で価格は3.46%下落し、211.99ドルで取引されています。

ソラナは以前の取引で一時221.06ドルの高値に達しましたが、その後は市場全体の変動に影響され下落しました。

機関投資家の採用がソラナの価格を後押しするか

一方で、ソラナは最近、機関投資家からの関心を集めています。

医療機器会社のヘリウス・メディカルは、デジタル財務資産としてSOLを採用する意向を示しました。

同社は財務基盤を構築するため、約1億6700万ドルに相当する76万SOL以上を取得したとされています。

市場観測筋は、こうした強気の動きが今後数日で価格の触媒として機能することを期待しています。

この楽観的な見方は、最近未決済建玉が増加していることからも裏付けられており、投資家が引き続きソラナに期待を寄せていることを示しています。

投資家の間で、ソラナ今後の動向に注目が集まっています。

ソラナのような既存の主要プロジェクトが注目を集める一方で、市場では新たな技術革新も次々と生まれています。

特に、ビットコイン（BTC）の信頼性と、ソラナのような高速ブロックチェーンの利点を組み合わせようとする動きが活発化しています。

