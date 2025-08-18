イーサリアムの今後を著名アナリスト警鐘｜4000ドル割れで買い場到来か

This content is provided by a sponsor

イーサリアム（ETH）は18日、直近24時間で約2.5％下落したものの、週間では依然として約20％の大幅な上昇を維持しています。

これまでの最高値は約4900ドルで、最初の高値更新の試みは一旦失敗に終わりました。

著名アナリストらは、現在の調整が健全なものであり、4000ドル割れが発生すれば歴史的買い場となる可能性を示唆しています。

イーサリアム 今後の見通し：著名アナリスト警鐘を鳴らす

オランダの暗号資産（仮想通貨）アナリストであるマイケル・ヴァン・デ・ポッペ氏は、以前からイーサリアムへの強気な姿勢で知られています。

同氏は市場が低迷していた時期にも逆張りで大規模なポジションを構築し、一貫して保有を続けてきました。

しかし最近の価格上昇にもかかわらず、ヴァン・デ・ポッペ氏は賢い投資戦略として慎重な姿勢を呼びかけています。

同氏によると、絶好の購入機会はすでに過ぎ去っており、今が新規購入に最適機ではないと指摘しています。

代わりに有利なポジションを築くためには、明確な価格調整を待つことを推奨しています。

具体的にはサポートゾーンとして約4200ドルと3800ドル調整水準を挙げています。

この水準まで価格が落ち着けば、再び5000ドルを大きく超える上昇が期待できるとの見方を示しています。

クジラの動向から読み解く利確か？再投入の判断

ブロックチェーン分析企業Glassnodeのデータによると、1000ETH以上を保有する大口投資家（クジラ）のアドレス数は、4月中旬からほとんど変化していません。

それ以前は価格が約1500ドルまで下落した時期を中心に、アドレス数が継続的に増加していました。

当時クジラたちは安値圏を好機と捉え、積極的に買い集めていました。

その後は横ばいの動きが続いており、彼らが現在の価格帯を魅力的なリスク・リワード比率とは見ていないことがうかがえます。

イーサリアムは米ドル建て、ビットコイン（BTC）建て共に依然として強気のトレンドにありますが、短期的にはリスクとリターンのバランスが悪化しています。

そのためイーサリアム今後の動向については、慎重な判断が求められる局面と言えるでしょう。

新たな投資機会：Maxi Dogeの台頭

イーサリアムのような主要銘柄が調整局面に入る中、市場の関心は新たな可能性を秘めたプロジェクトにも向かっています。

その中で注目を集めているのが、新たに登場したMaxi Doge（MAXI）です。

Maxi DogeはたくましいドージをマスコットにしたユニークなERC-20で、ハイリスクな取引文化を楽しむdegenライフスタイルをテーマに掲げています。

ホワイトペーパーによると、従来のミームコインとは一線を画し、1000倍のレバレッジを活用した革新的なアプローチを採用しています。

プロジェクトのトークノミクスでは、総供給量の40％をマーケティングに割り当て、Maxi Fundを通じて最大限の市場露出を目指しています。

Maxi Dogeの買い方は比較的シンプルで、公式プレセールサイトでBest Walletなどのウォレットを接続し、ETH、BNB、USDT、USDCとの交換が可能となっています。

現在進行中のプレセールでは、すでに100万ドル以上の資金調達に成功しており、市場からの高い期待がうかがえます。

Maxi Dogeの今後については、年率352％のステーキング報酬を提供する計画があり、コミュニティへの還元を重視した設計となっています。

イーサリアム今後の調整局面が続く中で、分散投資の一環として新興プロジェクトへの注目も高まっています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。