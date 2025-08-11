イーサリアム、1.2万ドル到達予測｜保ち合い終了で今後の強気相場に注目

This content is provided by a sponsor

イーサリアム（ETH）の価格は10日、数年にわたる保ち合いの期間を終えて急騰し、4300ドル（約64万5000円）で取引されています。

前日比8.2％の上昇を記録し、機関投資家からの強い関心が集まっています。

資産運用大手のブラックロックによる大量購入が市場を押し上げており、一部のアナリストはイーサリアム今後の価格として1万2000ドルへの上昇を予測しています。

長期チャートを見ると、対称的なウェッジパターンからの決定的なブレイクアウトを確認しました。

イーサリアム 今後の展望：テクニカル分析が示す強気サイン

市場アナリストのキャプテン・ファイビック氏によると、強気派は現在1万2000ドルを目標にしているとのことです。

過去に同様のブレイクアウトが大幅な上昇を引き起こした事例を考えると、今回も大きな値動きが期待されます。

アナリストは、ビットコイン（BTC）の2017年の上昇との類似点を挙げながら、イーサリアムの目標価格を1万6000ドルに設定しました。

機関投資家の本格的な参入により、この強気な予測は現実味を帯びています。

テクニカル分析の観点からも、イーサリアムは強気のサインを示しています。

4時間足チャートでは、価格が200日移動平均線を大きく上回っており、RSI（相対力指数）も上昇余地を残しています。

取引量の増加も、今回の上昇が本物である可能性を示唆しています。

イーサリアム今後の価格動向において、4500ドルが次の重要な抵抗線となります。

この水準を突破すれば、5000ドルへの道が開かれるでしょう。

ブラックロックが6.5万ETH取得、避けられない上昇への期待

ブラックロックが6万5000ETH以上を取得したことが明らかになりました。

このような大規模な購入は、機関投資家による強い信認の証と見なされています。

エリック・トランプ氏は最近、ビットコインとイーサリアムに対する空売りをやめるようトレーダーに警告しました。

避けられない上昇が来ると発言し、市場心理を向上させています。

この発言と時を同じくしてイーサリアムは急騰し、24時間で3億5600万ドル以上のショートポジションが清算されました。

ETFへの資金流入も加速しています。

ブラックロックのiSharesイーサリアムトラストETFには、過去10営業日で17億ドルの資金が流入しました。

複数の上場企業も財務戦略の一環としてイーサリアムを保有し始めており、この傾向は今後さらに加速する可能性があります。

新たな投資機会：Snorter Tokenの可能性

市場全体が活況を呈する中、革新的なプロジェクトにも注目が集まっています。

特に期待されているのが、テレグラム上で利用できるミームコイン取引ボットSnorter Botを支えるSnorter Token（SNORT）です。

ホワイトペーパーによると、ソラナ（SOL）とイーサリアムの両方のブロックチェーンに対応し、0.85％という業界最低水準の取引手数料を実現しています。

現在進行中のプレセールでは、すでに300万ドル以上を調達しました。

初期投資家には現在220％のAPYでステーキング報酬が提供されています。

Snorter Tokenの買い方は簡単で、公式サイトでSOL、ETH、USDT、またはクレジットカードで購入できます。

現在の価格は0.0999ドルですが、プレセール最終段階では0.1053ドルになる予定です。

Snorter Tokenの今後について、アナリストは2025年末までに1.07ドルに達する可能性があると予測しています。

これは初期投資家にとって約900％のリターンを意味します。2026年には1.92ドル、長期的には3.20ドルまで上昇する可能性もあります。

このプロジェクトの強みは、MEVボット対策、ハニーポット検出機能、コピートレーディングなど、トレーダーに実践的なツールを提供する点にあります。

2025年第3四半期の正式ローンチに向けて、すでにベータテストが進行中です。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。