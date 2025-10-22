イーサリアム、一時4100ドル台を回復｜24時間で4%超の上昇

Key Notes

イーサリアム価格が22日に一時4100ドル台まで回復した.

現物イーサリアムETFへの多額の資金流入が、価格回復の大きな要因となった.

テクニカル分析では強気のパターンが形成され、今後の価格上昇への期待が高まっている .

イーサリアム（ETH）は22日、市場の低迷から反発し、一時4100ドル台を回復した。

Coin Republicのデータによると、イーサリアムは21日に3884ドル前後で取引されており、過去24時間で4.73%、過去1ヶ月で13.37%の下落を記録していた。

2週間前には主要なサポートラインを割り込み、約3435ドルまで下落していた経緯がある。

今回の反発で、イーサリアムは22日までの24時間で4.22%上昇し、4,154.55ドルに達した。これは、同期間の仮想通貨市場全体の伸び率1.43%を大きく上回る結果で、強気のサインが出ている。

機関投資家の関心とファンダメンタルズが回復を後押し

今回の価格回復の背景には、いくつかの要因がある。市場分析によると、現物イーサリアムETFは流出傾向から一転し、10月14日には2億3620万ドルの大幅な純流入を記録した。

これは機関投資家の信頼が高まっていることを示す。今回の価格回復を受け、多くの人が新たな仮想通貨投資の機会を探っている。

現在、イーサリアムETFに投じられている純資産総額は280億ドルを超える。また、イーサリアム上のDeFiエコシステムも活発で、ネットワーク上の総価値ロックは860億ドルに上る。

さらに、イーサリアム上のステーブルコインの価値は1630億ドルに達しており、価格変動の裏で強固な基盤が維持されていることがわかる。オンチェーンデータは、クジラと呼ばれる大口保有者が下落局面で買い増しを行っていたことも示している。

一部のアナリストは、米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策に対する軟化した姿勢も、市場心理の改善に寄与したと指摘。

取引所全体でのファンディングレートがマイナス圏に落ち込んでいたことも、売り圧力が弱まった後の短期的な回復の前兆と見なされていた。

テクニカル分析が示すイーサリアムの今後の展望

テクニカル分析では、イーサリアムがWボトムと呼ばれる反発パターンを形成している可能性が指摘されている。

ボリンジャーバンドの幅が狭まっていることは、ボラティリティの低下と、その後の大きな価格変動の可能性を示唆。アナリストは、4250ドルから4320ドル付近の主要な抵抗線を維持できれば、短期的には4400ドルから4500ドルを目指す可能性があると見ている。

イーサリアムを追跡する金融商品には、先週1週間で2億500万ドルの純流入があり、年初からの流入額は合計で142億ドルに達した。イーサリアムの今後は、この勢いを維持できるかが焦点となる。

一方で、4200ドルから4250ドルの価格帯は強力な抵抗線として意識されている。

この水準を突破できない場合や、主要なサポートラインを維持できない場合は、3000ドルまで下落する可能性も残されている。今回の回復は、ビットコイン（BTC）が11万4834ドルを回復するなど、市場全体の好転の中で起きている。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。